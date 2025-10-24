Los diputados de IU reclaman al Gobierno que inicie los trámites para disolver a la asociación "neonazi" Núcleo Nacional

Archivo - El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, en el centro de la imagen, junto a Fèlix Alonso (izquierda) y Toni Valero (derecha) en una imagen de archivo. - SUMAR - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de IU en el Congreso adscritos al grupo parlamentario Sumar han reclamado al Ejecutivo que inicie los trámites y se dirija a la Fiscalía para disolver la organización 'Núcleo Nacional', a la que tilda de "fascista" y acusa de difundir odio sobre las personas sin hogar y hacer apología de la dictadura franquista.

Así lo reclaman los parlamentarios Enrique Santiago, Francisco Sierra, Nahuel González, Toni Valero, Engracia Rivera y Félix Alonso, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno, en el que achacan a 'Núcleo Nacional' ser un "grupúsculo que agrupa a nazis, falangistas y franquistas".

De esta forma, exponen que esta asociación "neonazi" ya fue investigada por la Guardia Civil en abril por difundir un vídeo a través de las redes sociales en el que se instaba a una "defensa activa" de las calles y a una "lucha conjunta contra la invasión". Los parlamentarios inciden en que esas consignas iban dirigidas a promover odio contra marroquíes y judíos.

Luego, señala que recientemente sus miembros estuvieron en el distrito madrileño de Vicalvaro para lanzar consignas "ignorantes" y "racistas", llegando a hacerlo incluso en las cercanías de un centro de acogida para personas sin hogar que se abrirá próximamente en el barrio de 'El Cañaveral'.

A juicio de los integrantes de IU, el comportamiento de 'Núcleo Nacional' ejemplifica lo que ocurre cuando existe "una falta de defensa de la memoria democrática" en España.

"GLORIFICADORES DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS"

Posteriormente, los diputados recuerdan la ley orgánica sobre el Derecho de Asociación y la disposición adicional quinta contempla los supuestos de disolución de entidades, entre los que figuran incurrir en "apologías del franquismo", o incitar de forma directa o indirecta al "odio y la violencia" de las víctimas de la dictadura.

Concretamente, exponen que también corresponde al Ministerio Fiscal actuar ante indicios de delito de asociación ilícita cuando concurran supuestos de incitación al odio y la violencia.

"Es un ataque directo a la convivencia y a la memoria democrática que estos negacionistas de la verdad y glorificadores de las violaciones de los derechos humanos continúen organizándose impunemente", han exclamado para exigir que el Gobierno, a través de la Fiscalía, tome medidas severas contra 'Núcleo Nacional'.

De esta forma, recalca al Ejecutivo que cuando tiene previsto activar a la Fiscalía para iniciar el proceso de disolución de este colectivo y si piensa hacerlo también contra otras asociaciones que incumplan la Ley de Memoria Democrática.