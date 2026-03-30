Los docentes de asturiano y eonaviego se encadenan en Madrid para pedir la especialidad al Ministerio de Educación

Profesores de asturiano y eonaviego se concentran en Madrid para pedir la creación de una especialidad docente. - PABLO XURDE MERINO

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 40 profesores de asturiano y eonaviego se han concentrado esta mañana en Madrid para pedir al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la creación de una especialidad docente y la igualdad de las condiciones laborales con el resto del profesorado.

Los docentes, encadenados entre sí como símbolo de los 40 años que llevan denunciando su situación, realizaron una protesta frente a la sede del ministerio que dirige Milagros Tolón y después a las puertas del Congreso de los Diputados, detrás de una pancarta con el lema: "Trabayu docente, trabayu decente".

La Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE) llevó la voz cantante junto a una representación de los sindicatos CCOO y Suatea para pedir a Tolón la modificación de los reales decretos que regulan las especialidades del cuerpo de maestros, profesorado de Educación Secundaria y el de Escuelas Oficiales. Piden así "poder acceder a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".

En representación de los 332 docentes de asturiano y eonaviego de todo el Principado de Asturias, la presidenta de ADAE, Claudia Menéndez, ha leído el escrito que presentarán a la ministra de Educación, Milagros Tolón, en el que insisten en la necesidad de modificar los reales decretos existentes para garantizar la igualdad de los docentes de asturiano y eonaviego con "el resto del claustro".

Menéndez ha recordado que su reivindicación no depende del carácter oficial o no de la lengua y que la LOMLE permite a las Comunidades Autónomas ofertar lenguas no oficiales con protección legal. En Asturias, ha incidido la presidenta de ADAE, la legislación "garantiza su enseñanza".

En esta línea, se ha referido también a un informe emitido el 17 de abril de 2015 por Óscar Sáez de Santamaría, Abogado del Estado y jefe en el Ministerio de Cultura, en el que se recoge que la modificación de los reales decretos, "permitiría a las Comunidades Autónomas impulsar la creación de las especialidades docentes correspondientes" para las lenguas no cooficiales.

Las reclamaciones de los profesores recogen cuarenta años de situación de "precariedad" laboral que, insisten, repercute negativamente sobre la calidad educativa que reciben 30.782 alumnos que, han estudian asturiano o eonaviego en el Principado.

Además, han recordado a la ministra que, como docente, ella sabe de la importancia de la estabilidad del profesorado para los alumnos. "Llevamos cuarenta años cambiando de centro cada curso", ha expresado Xavier Cayado, uno de los profesores desplazados hasta Madrid, que ha avisado de que llevarán sus reclamaciones hasta el final: "Que sepan en Asturies y en Madrid que nun vamos a parar", ha insistido.

En esta línea, la presidenta de ADAE ha concluido su reivindicación pidiendo a la ministra que actúe en consecuencia y tome una decisión que, desde su posición, "fortalece la coherencia y calidad del sistema educativo".