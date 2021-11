Dos abogados del turno de oficio renuncian a sus defensas en el inicio del juicio de Gürtel y denuncian sus condiciones

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del turno de oficio encargados de la representación de Hator Consulting y de Proyectos Finanieros han anunciado su renuncia a la defensa de sendas mercantiles en la primera sesión del juicio por las actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte debido a sus condiciones económicas.

En declaraciones a la prensa, el letrado que representa a la mercantil Hator Consulting, Francisco José Fernández-Cruz, ha denunciado la precariedad del turno de oficio asegurando que únicamente ha cobrado 10.000 euros por siete años de trabajo.

Ambos abogados han explicado que reproducirían su renuncia a sus respectivas defensas en las cuestiones previas. En el caso de Fernández-Cruz, al de una mercantil, ha señalado, "que no tiene patrimonio ni actividad" y que consta como "responsable civil subsidiario" en la causa.

"He renunciado en noviembre y la Sala, sin fundamentar, me dice que no me tiene por renunciado cuando es algo que se sustrae de su competencia. He recurrido y el Letrado de la Administración de Justicia dice que queda muy poco tiempo cuando, por ley, puedo avisar con siete días", ha asegurado.

En esta línea, el abogado ha explicado que ha solicitado amparo al Colegio de Abogados que se personó para tratar su situación. "Dijeron que no iban a suspender", ha lamentado, preguntándose "a qué se debe" este "atropello".

"¿Tengo que poner dinero para trabajar? Todo por una pelea entre el PP y el PSOE para apuntarse el tanto de no pagar a los chorizos de la 'Gürtel'", ha continuado el abogado, que ha revelado que este trabajo le ha costado cerca de 5.000 euros por los pagos a Hacienda.

JUICIO CONTRA 26 PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS 11 JURÍDICAS

La organización liderada por Francisco Correa está siendo examinada nuevamente en un juicio que ha comenzado este mismo martes por las presuntas actuaciones de la 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, una supuesta dinámica de adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama a cambio de comisiones que han reconocido más de una decena de encausados, incluido el propio Correa, en sucesivos escritos con los que buscan reducir su eventual condena.

El juicio, que ha arrancado finalmente este 16 de noviembre después de dos aplazamientos, seguirá miércoles y jueves, aunque están previstas más de treinta sesiones que se prolongarán al menos hasta finales de febrero.

Se dirige contra 26 personas físicas y otras 11 jurídicas como responsables civiles, mientras que el PP vuelve a estar señalado como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de esta operativa corrupta, motivo por el cual se le exige que resarza al Ayuntamiento de Boadilla del Monte con 204.198,64 euros, que es lo que las arcas municipales habrían dedicado a pagar actos del partido, incluidos electorales.