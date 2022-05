Echenique admite "tristeza" por los problemas en Andalucía, pide "no echar más leña al fuego" y llama a mantener unidad

Asegura que no concibe otro escenario que no sea cumplir el acuerdo político alcanzado para la coalición 'Por Andalucía'

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reconocido que le produce "tristeza" el choque entre Podemos e IU por la coalición en Andalucía y ha llamado a "no echar más leña al fuego". En esta línea, ha recalcado que "no concibe otro escenario" que no sea cumplir el acuerdo político y que se mantenga la unidad de la izquierda de cara a los comicios del 19 de junio.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso, preguntado sobe las tensiones que han aflorado en la coalición 'Por Andalucía', una vez que Podemos y Alianza Verde no figuran en el registro de la coalición, en la que sí figuran IU, Más País Andalucía, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Ayer transcendió que la formación morada alertó de que no se quería cumplir los términos del acuerdo político pactado 'in extremis' el pasado viernes mientras que los socios de la coalición que sí figuran dentro pusieron de relieve la necesidad de adaptar el modelo de financiación.

Sobre este asunto, Echenique ha subrayado que, en su condición de portavoz parlamentario de Unidas Podemos, debe ser "responsable" y no opinar sobre los aspectos internos de la formaciones, y ha afirmado que su partido, Podemos, hará a lo que se dedica "siempre": a arrimar el hombro y tratar de que la candidatura de unidad consiga los mejores resultados posibles.

Eso sí, ha admitido que el embrollo y escollos que han surgido en torno a esta coalición le ha causado "tristeza" y que los últimos días "no han sido momentos fáciles" para su espacio político. Por tanto, ha rehusado comentar más al respecto, dado que son los protagonistas de esta alianza los que deben pronunciarse, al ser los que tiene más datos e información sobre este asunto.