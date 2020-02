Echenique anticipa que el diálogo no será "corto ni sencillo": "Nadie espera que en una semana la mesa solucione algo"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha asegurado que el diálogo sobre el conflicto en Cataluña que se inicia este miércoles con la constitución de la mesa en Moncloa no será "corto ni sencillo".

"Nadie espera que en una semana la mesa solucione algo", ha destacado Echenique en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha celebrado esta nueva fase "después de una década de gobiernos echando gasolina".

Para el dirigente de la formación morada, es una "buena noticia" que el Gobierno de coalición esté haciendo "todos los esfuerzos por desinflamar" y por "volver a las vías institucionales" ante una "situación" muy "compleja".

La constitución de la mesa, que estará presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no contará finalmente con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como ha confirmado Echenique.

¿SE HABLARÁ DE AUTODETERMINACIÓN?: "NO HAY TEMAS VETADOS"

"Está un poco malito. La ha recomendado el doctor que se quede en casa como mínimo hoy. No es nada grave", ha explicado sobre la amigdalitis que padece el líder de Podemos y que le ha obligado a despejar su agenda. No obstante, según Echenique, "no está previsto" que el Gobierno vaya a enviar otro sustituto.

Preguntado sobre si la autodeterminación será uno de los temas a tratar en la mesa, el portavoz parlamentario ha reconocido que "no hay temas vetados" y ha apuntado que las "posiciones" de cada una de las partes "son conocidas".

Con todo, ha coincidido con el expresidente de la Generalitat Artur Mas que, en una entrevista en La Vanguardia, ha sostenido que el 'procés' "debe seguir pero fuera del Govern". "Creo que sería buena idea que la Generalitat dedicase su tiempo a trabajar por mejorar las condiciones de vida materiales de la gente", ha opinado Echenique.

CONFIADO EN QUE EL TECHO DE GASTO "SALGA ADELANTE"

A su juicio, el proceso independentista "ha quitado muchas energías y mucho tiempo" al Govern que, centrado en lograr la secesión, "ha dejado de gobernar o ha gobernado menos".

Por otro lado, el portavoz de Unidas Podemos se ha mostrado confiado en que el techo de gasto "salga adelante" como paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la "ley más importante" de un Ejecutivo.

"Unos presupuestos sociales que mejoren la vida de la gente, la sociedad, la educación, la ley de dependencia... es algo que todos los catalanes y todos los españoles deberían desear", ha incidido, para después añadir: "Espero que salgan adelante".