Echenique dice que su tuit sobre "deportar sacerdotes" era "ironía" y la acusación lo achaca a "manía" a la Iglesia

El exdiputado Pablo Echenique comparece ante la Audiencia Provincial de Madrid, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique, acusado de un presunto delito de odio por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" que hubieran cometido abusos sexuales, ha alegado en el juicio que la publicación respondía a la ironía, mientras que la acusación popular que ejerce Abogados Cristianos ha considerado que lo escribió por "manía" hacia la Iglesia Católica.

El juicio se ha celebrado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid después de que Abogados Cristianos se querellase contra el exdiputado por responder en un tuit en 2024 al arzobispo de Oviedo tras unas declaraciones de este sobre inmigración, en las que el religioso aseguraba: "Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados".

En concreto, Echenique publicó: "Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

El exdiputado 'morado' ha sido el último en declarar, tal y como había pedido su abogado al inicio de la sesión y solo ha respondido al letrado y a la Fiscalía.

Echenique ha manifestado que contestó "irónicamente" al comparar dos asuntos "absurdos", los delitos de los inmigrantes y los abusos sexuales de la Iglesia. "No creo que haya que castigar a todos los sacerdotes", ha manifestado.

"Por eso el tuit habla de 'deportar', que es imposible", ha apuntado y ha añadido que "dado que es imposible deportar a sacerdotes, es obvio que es ironía".

Según su relato, publicó el tuit "desde el lugar de persona pública preocupada por su país", y ha expresado que tiene "mucho respeto a la actividad social de la Iglesia", por lo que "en ningún momento" tuvo el "ánimo" de ofender. La acusación pide que Echenique sea condenado a un año de prisión y a una multa de seis meses.

LA DECLARACIÓN DE GABILONDO

El primer testigo que ha declarado ha sido el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitado por Abogados Cristianos, quien ha sido interrogado por la acusación en el marco de su informe sobre abusos sexuales.

Así, Gabilondo ha manifestado que su informe era "general", y no enfocado concretamente en los abusos de la Iglesia. "Nosotros no estamos juzgando a ninguna institución", ha expuesto.

En su turno, el abogado de Echenique le ha preguntado por el documento sobre abusos, pero la presidenta del tribunal, la magistrada Adela Viñuelas, le ha cortado para decirle que en este proceso no se está juzgando el informe. El letrado ha protestado, alegando que Abogados Cristianos había podido interrogar al respecto.

La siguiente testigo ha sido María García, vicepresidenta del Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia. A preguntas de Abogados Cristianos, García ha expuesto que incluyeron el mencionado tuit de Echenique en su informe sobre ataques a la libertad religiosa de 2024 porque se trata de "una persona pública" y ha respondido afirmativamente a si este tipo de manifestaciones puede aumentar los ataques a sacerdotes.

La Fiscalía, que es partidaria de absolver al expolítico, ha querido saber si se trata de un observatorio independiente, a lo que la vicepresidenta ha respondido que sí.

La defensa de Echenique ha preguntado por el proceso que siguen para determinar qué es un ataque y García ha contestado que tienen un consejo de expertos que revisan el informe.

En ese momento, el abogado ha consultado si la presidenta de Abogados Cristianos forma parte de dicho comité. La vicepresidenta del Observatorio ha contestado, de nuevo, que sí.

Para terminar su interrogatorio, el abogado ha indagado en por qué no incluyeron la recogida de firmas que la asociación católica impulsó para "evitar que se eliminen las fiestas cristianas para celebrar las musulmanas" en Melilla.

Castellanos ha protestado al tribunal y ha pedido que impugne la pregunta, pero la presidenta le ha dicho que procedía. García ha declarado que no lo recuerda, pero cree que lo consideraron así.

La testifical de los periodistas que había solicitado la defensa ha sido rechazada en el propio juicio por el tribunal al considerarla "innecesaria", a lo que Vellé ha protestado.

JUZGAR LA IRONÍA LLEVARÍA A "ALGO COMPLEJO"

En su turno de exposición de los informes finales, Castellanos ha considerado que el tuit "no es inocuo", argumentando que, de acuerdo con los datos ofrecidos en la sala por Gabilondo, Echenique podría haber aludido a "otro colectivo".

Así las cosas, la abogada ha estimado que se trata de un delito de odio porque "no se apoya" en el informe del Defensor del Pueblo ni en los datos oficiales y ha manifestado que las palabras del exdiputado responden a su presunta "manía" a la Iglesia.

También ha argumentado que para justificar el delito de odio "basta con que tenga la actitud" y la "intención particular de humillar", algo que, a su juicio, se encuentra en el mencionado tuit.

El fiscal ha mantenido su tesis absolutoria y ha resumido que "no todo lo odioso es delito de odio". También ha dado cuenta de que no se ha personado en la causa ni el arzobispo de Oviedo ni ningún otro representante de la Iglesia Católica.

Así, ha enmarcado tanto las palabras del religioso como las de Echenique en el ámbito de confrontación política. "Nos deja poco margen para el delito de odio, y más cuando ambos tienen responsabilidades públicas", ha remachado.

Por último, Vellé ha insistido en que las palabras de su representado entran dentro de la ironía y del sarcasmo. También ha razonado que la vicepresidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia no ha acreditado una relación entre el tuit y ataques a sacerdotes. Además, ha pedido que se impongan las costas procesales a la acusación.

Echenique ha usado su derecho a la última palabra para exponer que "es imposible que una persona que no odia a los sacerdotes emita un mensaje de odio" contra ellos.

"Juzgar una ironía como algo literal nos llevará a algo más complejo", ha concluido el exdiputado, cerrando así la sesión poco antes del mediodía, cuando Viñuelas ha dejado el caso visto para sentencia.