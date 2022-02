Echenique sostiene que López Obrador "no tiene problemas con España" sino con la actitud de varias empresas energéticas

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "no tiene un problema" con España sino con ciertas empresas que se oponen a su estrategia de crear un sistema eléctrico público.

Así lo ha trasladado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después de que ayer López Obrador abogara por una "pausa" en las relaciones con España para pasar página a una etapa en la que, según el mandatario, autoridades y empresas españolas se han aprovechado del país norteamericano.

Al respecto, ha comentado que conviene "ir más allá de los titulares" sobre las palabras del mandatario mexicano, y cree que sus declaraciones no denotan un problema con España sino con "algunas empresas".

Y es que ha recalcado que López Obrador quiere un sistema energético público en México, como Unidas Podemos aspira también en España, para que los ciudadanos paguen una factura de la luz mas baja y está "preocupado" por las actividades en el país de compañías como Repsol o Iberdrola, que no están "contentas" con esos planes.

"Con eso tiene un problema el presidente de México, no con España, que es evidentemente es un país aliado y hermano de México", ha remachado el portavoz del grupo confederal en el Congreso.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado su "sorpresa" tras las declaraciones "súbitas" del presidente de México, al tiempo que le ha instado a aclarar sus palabras porque "se contradicen" con las declaraciones que dijo "hace una semana".

LAS DERECHAS HABLAN DE ETA "EMBARRAR" EL DEBATE POLÍTICO

Preguntado sobre la petición de PP y Vox de crear una comisión de investigación por presunto trato de favor a presos de ETA, a raíz de varias informaciones publicadas, Echenique ha afirmado que no lo apoyarán esta solicitud y ha criticado el empeño de las derechas en hablar de una banda terrorista "que hace diez años que no existe".

A su juicio, se trata de una estrategia más de estas dos formaciones para "embarrar" el debate político porque "no tienen un proyecto de país", como aprecia en la visita de cargos populares en Bruselas para intentar "tumbar" los fondos europeos de recuperación.

"Vota en contra de los ERTE y votan en contra de la reforma laboral. Básicamente no tienen una propuesta de futuro que hacerle a España y no les queda otra opción que hablar de una banda terrorista que hace 10 años que no existe, y además en Euskadi la situación está normalizada y la mayoría de la población apoya la paz y mirar al futuro", ha zanjado.