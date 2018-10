Rosa Díez dice que si Blanco no puede explicar el indulto de Saenz es porque "no se ha hecho lo correcto"

Actualizado 25/11/2011 15:14:56 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha criticado que la decisión del Consejo de Ministros en funciones de indultar al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, y ha asegurado que si el Ejecutivo no ha sido capaz de ofrecer "explicaciones inmediatas" de los motivos de la decisión es que "no se ha hecho lo correcto y algo no se quiere contar".

Asimismo, ha exigido al Partido Popular que aclare si estaba de acuerdo con la decisión, que "llama mucho la atención", máxime cuando las atribuciones de un Gobierno en funciones se deben limitar a acciones que afecten al interés general y no a "intereses particulares" que además contaban con un precedente negativo en la sentencia del Tribunal Supremo de mayo.

En declaraciones a Europa Press, Díez ha reprochado al portavoz del Gobierno y ministro de Fomento en funciones, José Blanco, su negativa a ofrecer explicaciones sobre la decisión argumentando que no es lo habitual y remitiéndose al Ministerio de Justicia.

"Que no se suelan dar explicaciones, no significa que no se debe hacer, máxime cuando es un caso de tanta relevancia y trascendencia", ha señalado Díez, lamentando que con este indulto se cumple la máxima de que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla".