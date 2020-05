EH Bildu acusa de buscar rédito político a los que le piden contundencia para condenar los ataques a sedes de partidos

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco y candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha afirmado que su formación ha sido "absolutamente clara" contra con las pintadas a sedes políticas en Euskadi y, sobre todo, con "la agresión" que sufrió la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, en su casa, donde desconocidos arrojaron pintura roja y pasquines en los que le llamaban "asesina". Además, ha acusado a quienes les piden más contundencia de "utilizar un tema tan serio como la paz y la convivencia para buscar rédito político".

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Iriarte ha señalado que la postura de la formación soberanista "en contra de esas pintadas" en las sedes "es absolutamente clara". "Lo hemos dicho una y otra vez, y hemos dicho que no los compartimos", ha asegurado.

Respecto al ataque a la casa de Idoia Mendia, en cuyo portal arrojaron pintura roja y pasquines en los que le llamaban "asesina", ha destacado que también su actitud fue "absolutamente clara". "Yo misma propuse en el Parlamento Vasco un texto en el que se mostraba textualmente el enérgico rechazo a la intolerable agresión que había sufrido", ha añadido.

Además, ha recordado que lo mismo hizo la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, Jone Goirizelaia. "Creo que es absolutamente clara la postura de EH Bildu y, aunque las pintadas a mí me parecen diferentes a la agresión que había sufrido Idoia Mendia, buscando un consenso en ese texto en la Diputación Permanente, también las incluí en el texto", ha añadido.

En este sentido ha dicho que su coalición también "hace esfuerzos para llegar a acuerdos" con el resto de fuerzas políticas. A su juicio, "en este país nadie duda de lo que es Euskal Herria y el trabajo que ha realizado en la consecución de la paz, una construcción que no ha sido nada fácil".

DESVIAR EL DEBATE

"Yo misma, durante estos tres años, creo que he hecho un trabajo importante en este sentido con víctimas de una parte y de otra. Me he reunido en público y en privado con muchas de ellas. Creo que hemos dado pasos importantes en este sentido y que, quien quiere que este país debata sobre unos términos políticos e ideológicos que todos sabemos que no nos van a llevar a ningún sitio, lo único que buscan es desviar el debate político", ha indicado.

Maddalen Iriarte ha dicho que querría saber "cuál es la verdadera voluntad de todo esto". "¿Se quiere avanzar en la construcción de la paz y de la convivencia o se busca otra cosa?. Utilizar un tema tan serio como la paz y la convivencia para buscar rédito político, me parece una irresponsabilidad", ha asegurado.