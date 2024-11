EH Bildu considera que, salvada la "prueba del paquete fiscal", será "más fácil" aprobar el PGE

Cree que si no hay acuerdo en la comisión reclamada por Podemos sobre impuestos a energéticas "se hará por decreto"

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha considerado que, salvada la "prueba del paquete fiscal" la semana pasada en el Congreso, la negociación presupuestaria no ofrecerá "tantas dificultades" y será "más fácil" aprobar las Cuentas del Estado para 2025.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpurua se ha referido al paquete fiscal aprobado en el Congreso y ha recordado que EH Bildu llegó a un acuerdo con el Gobierno "para que hubiese un Real Decreto que prorrogue durante un año el gravamen a las energéticas, que era una cuestión irrenunciable" para su grupo.

Para la diputada, la aprobación del paquete "permite encarar con mayor optimismo la negociación presupuestaria", aunque no oculta que "será complicada". "Pero creo que, una vez que se ha salvado esta prueba del paquete fiscal, no sé si más sencillo, pero quizá no ofrezca tantas dificultades el tema de los presupuestos", ha remarcado.

Aizpurua ha recordado que siempre ha defendido que, en principio, "si se salvaba este paquete fiscal, los presupuestos podrían salir más fácil".

En su opinión, la negociación de las cuentas públicas iban bien, y podrán aprobarse "si no se complican las cosas, aunque, últimamente, ya vemos que aquí se complica todo todos los días". "Se trata de buscar el equilibrio sin que dañe a unos más que a otros (grupos de la investidura). Es difícil, complejo y complicado, pero creo que el arte de la política igual es esto más que otra cosa", ha manifestado.

Sus premisas para apoyar los Presupuestos son "medidas progresistas" y partidas territoriales "en beneficio de la ciudadanía vasca". "Yo no soy de líneas rojas, pero lo pueden ser los derechos, el bienestar mayoritario de la ciudadanía vasca y todas las medidas que favorezcan a las clases populares", ha añadido

COMISIÓN NEGOCIADORA PEDIDA POR PODEMOS

En este sentido, ha celebrado que EH Bildu, ERC y BNG, junto al Gobierno, fueran capaces de convencer a Podemos para que apoyase el paquete fiscal. "Nos alegramos de que todas las fuerzas de izquierdas se adhieran a este acuerdo", ha subrayado.

Según Aizpurua, Podemos ha acordado que haya una comisión negociadora para hablar sobre un posible impuesto a las energéticas, algo con lo que EH Bildu está "totalmente de acuerdo". "Nosotros creemos que ese impuesto se tiene que dar y que tiene que ser permanente, además. No entendemos que durante dos años las energéticas hayan estado pagando y seguido acumulando beneficios y, en algunos casos, triplicando beneficios, con el impuesto en marcha, y que, ahora, se elimine", ha subrayado.

Por ello, ha dicho que en esa comisión negociadora estarán "todos los partidos" y se va a hablar "sobre un posible impuesto a las energéticas", y se verá "qué que da de sí no, pero si no hay consenso, lo que aceptó Podemos es que el Real Decreto para la prórroga del gravamen sea la solución".

"Ahí cada partido pondrá sobre la mesa su posicionamiento y, tal como he dicho antes, yo creo que la ciudadanía no va a entender en absoluto que este impuesto no siga adelante", ha manifestado.

A su juicio, "es tan evidente que las energéticas deben pagar, que todo lo que lo que no sea esto, será muy difícil de justificar, pero quien no quiera hacerlo, lo tendrá que explicar".

Tras señalar que no hay fecha para esa comisión negociadora para el impuesto a las energéticas, ha dicho que supone que "tendrá que ser rápido porque diciembre ya está a la vuelta de la esquina y el Real Decreto para la prórroga del gravamen tendrá que salir antes de que termine el año"..