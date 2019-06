Elorza no aplaude la intervención de Mari Mar Blanco en el homenaje a víctimas por sus "referencias partidistas"

Publicado 27/06/2019 17:01:06 CET

Cree que Otegi ha perdido una "buena ocasión" para condenar el terrorismo de ETA y pedir perdón a las víctimas en su entrevista de RTVE

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, no ha aplaudido el discurso de este jueves de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, en el homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso de los Diputados, por las "referencias de tipo partidista" que ha realizado.

En concreto, Elorza se referido al rechazo que Blanco, también diputada del PP, ha mostrado a la entrevista que ayer por la noche realizó TVE al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, las críticas al ente público por "intentar blanquear" al exportavoz de Batasuna, y a la petición que ha realizado a evitar formación de gobiernos en los que se necesite el respaldo de la coalición soberanista.

En declaraciones a Europa Press, el representante socialista ha señalado que "buena parte" de la bancada socialista no ha aplaudido la intervención de Blanco, al considerar que son declaraciones "de parte" y que van en "la línea del PP y de Ciudadanos".

"Entiendo que no venían a cuento hoy", ha apuntado, para considerar que se tenía que haber centrado en la conmemoración a las víctimas. Por ello, considera que el acto "no ha sido todo lo unitario que debía ser".

SIN CARÁCTER UNITARIO

En este sentido, ha apuntado que, a veces, no sabe si Mari Mar Blanco "diferencia bien" cuándo habla como presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo o cuándo como diputada del PP. "Ha roto el carácter unitario. Ella puede intervenir en el sentido que crea más oportuno, es su derecho, puede hablar y decir lo quiera. Como respuesta, cabe aplaudir o no aplaudir, y lo que hemos hecho unos cuantos es no aplaudir su discurso político partidista", ha añadido.

Odón Elorza ha aclarado que, en todo caso, no quiere "justificar lo que dijo o dejó de decir" Arnaldo Otegi este pasado miércoles por la noche en televisión, y ha considerado que éste ha perdido una "buena ocasión" para "hacer afirmaciones que sigue sin hacer", como la condena del terrorismo de ETA y la petición de perdón a las víctimas. "Otegi no acaba de dar ese paso", ha concluido.