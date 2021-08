Elvira Rodríguez afirma que Sánchez "hará todo lo posible por llegar a 2024", pero avisa: "los españoles están hartos"

Descarta rivalidad entre Ayuso y Casado y cree que ahora la tarea del PP es convencer a la gente de que son alternativa

La responsable económica del PP, exministra y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su juicio, va a hacer "todo lo posible" para aguantar en el cargo hasta el primer trimestre de 2024 porque, dice, "está muy cómodo" siendo presidente pero ha avisado de que los españoles "están hartos" de su gestión política.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha dicho que cree que el Gobierno aguantará toda la Legislatura hasta que se celebren las próximas elecciones en 2024 porque, afirma, a Pedro Sánchez "le encanta ser presidente" y quiere serlo en el semestre europeo que tiene que presidir España en la Comisión.

A su parecer, la labor que está haciendo el Ejecutivo "es un desastre" porque los problemas de los españoles "no los está gestionando bien" y está demostrando "incapacidad en muchos campos", ha indicado.

En este punto, ha recordado los indultos que aprobó el Consejo de Minisitros a los presos independentistas condenados por organizar el procés subrayando que demuestran la "incapacidad" del Gobierno para tomar decisiones: "Te piden y te piden, das y das, pero no sirve para nada, porque llegaron los indultos y al día siguiente estaban pidiendo lo mismo y diciendo 'esto no resuelve los problemas'", ha criticado.

Rodríguez ha sugerido a Sánchez que se vaya del Gobierno y que convoque elecciones porque es "incapaz de gestionar la que tiene encima" y, asegura, "la gente está harta".

DUDA DE QUE EL SUPREMO REVOQUE LOS INDULTOS

En otro punto, al ser preguntada por si ve posibilidades de que el Tribunal Supremo revoque los indultos a los independentistas catalanes, Rodríguez ha dicho que no puede contestar a eso pero se ha ceñido a la posición "clara y determinante" que ya expresó el Supremo con respecto a este asunto, en contra de indultar a los presos del 'procés', y ha criticado que se haya vuelto a generar un "conflicto institucional nada bueno".

A su parecer, el Gobierno tendría que estar dedicándose a otros asuntos y "no a este tipo de cuestiones", ha reprochado Rodríguez: "En la situación en la que estamos, con una quinta ola de la pandemia, en donde hay gente preocupada y donde, a pesar de todo lo que digan la economía no acaba de tirar como otras economías de nuestro entorno, junto con el recibo de la luz, es a lo que se tenía que estar dedicando el Gobierno, y no a este tipo de cuestiones", ha expresado.

CASADO ES NUESTRO CANDIDATO

Preguntada por si el buen resultado que obtuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las pasadas elecciones del 4 de mayo la postularían como líder del PP, Rodríguez ha evitado responder tajantemente y ha halagado la labor del presidente del partido, Pablo Casado: "Tenemos un presidente fantástico que es Casado y es nuestro candidato", ha aclarado.

No obstante, ha destacado que Ayuso, "con su personalidad", comparte todas las políticas del PP, que es lo que la formación defiende.

En este punto, también ha querido destacar los "buenos resultados" que le dan las encuestas a los 'populares' y ha emplazado a su partido a seguir por el mismo camino y convencer a la gente de que son una "alternativa".



