Un empresario imputado en 'Tsunami' pide apartar a García Castellón por su "animadversión" hacia el independentismo

Se apoya en las "opiniones" vertidas por el juez en una conferencia: "¿Será esta amnistía la primera de muchas otras después?"



MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario catalán Oriol Soler, uno de los imputados en 'Tsunami Democràtic', ha pedido apartar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de esta causa por plantear si "será esta amnistía la primera de muchas otras después", en el marco de una conferencia. A juicio de la defensa, estas palabras comprometen "irremediablemente" la imparcialidad del instructor revelando su "postura ideológica" de "animadversión" al independentismo catalán.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Soler basa su incidente de recusación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 en su intervención en la conferencia titulada 'La Audiencia Nacional, un Tribunal excepcional', celebrada en el marco del Foro la Región de Ourense, que tuvo lugar el pasado 5 de octubre.

Según recoge, aunque García Castellón advirtió de que no podía opinar sobre la futura amnistía por su condición de magistrado, dijo: "Yo únicamente, como ciudadano, puedo decir dos cosas. Uno: que (en) la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: Estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?".

Para la defensa de Soler, se trata de "opiniones y puntos de vista personales" sobre la amnistía que "implican una toma de posición que compromete de manera

irremediable la imparcialidad debida de todo magistrado".

En este sentido, explica que "no existe duda alguna que el objeto del presente procedimiento es la movilización social independentista y que, por lo tanto, el objeto procesal se encuentra directamente vinculado con el objeto de la ley de amnistía que se halla en fase de negociación".

"No es difícil advertir que expresar una opinión sobre la ley de amnistía que se negocia en estos momentos es sí o sí expresar una opinión sobre el carácter delictivo de las movilizaciones sociales independentistas y sobre si merecen o no reproche penal", razona.

Y precisa que "quien expresa opinión en contra de la amnistía lo hace, evidentemente, desde el prejuicio que todo el conjunto de conductas amnistiables merece reproche penal y, por lo tanto, una instrucción judicial destinada a alcanzar dicho objetivo".

"En conclusión, el magistrado instructor de la causa que versa sobre las más importantes movilizaciones sociales del independentismo en el otoño del 2019, las protagonizadas por Tsunami Democràtic (...), no puede emitir públicamente su opinión sobre la necesidad o no de amnistiar dichas conductas sin incurrir, como ha sucedido en este caso, en una evidente pérdida de falta de imparcialidad", sostiene.

"POSTURA IDEOLÓGICA"

Además, para este imputado, "estas expresiones evidencian de manera clara la animadversión y rechazo que provoca al señor magistrado el movimiento independentista catalán".

En esta línea incide en que "esta postura ideológica la lleva a cabo un magistrado que no solo lleva la presente macro investigación, que ha estado bajo secreto de sumario durante más de tres años, sino que además este Juzgado Central de Instrucción 6 ha sido el encargado de instruir otras causas donde se han llevado a cabo macro operaciones contra integrantes de grupos independentistas".

Concretamente, menciona a los 12 procesados por pertenencia a organización terrorista que fueron detenidos en el marco de la 'Operación Judas' contra los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) por sus presuntos planes violentos para conseguir la independencia de Cataluña, entre los que estaría asaltar y ocupar el Parlament.

Suma que, a excepción del 'caso Trapero', que recayó en el Juzgado Central de Instrucción Número 3, "todas las causas relacionadas con el independentismo catalán que se han instruido en esta Audiencia Nacional" han ido a parar a manos de García Castellón. "Todo ello nos lleva a poner en tela de juicio la neutralidad incluso del uso de las normas de competencia interna", apostilla.

Cabe recordar que Soler fue uno de los imputados el pasado lunes por el instructor en la causa sobre Tsunami Democràtic, en un auto donde también imputó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, señaló al ex presidente catalán Carles Puigdemont y apuntó a delitos de terrorismo.