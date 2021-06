Enrique López cree que no tiene sentido exigir a turistas británicos PCR si no se controlan aeropuertos

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este lunes que no tiene sentido exigir a los turistas británicos PCR negativas o vacunación para viajar a Madrid "si luego no se controlan los aeropuertos".

Así lo ha señalado antes de asistir a un desayuno informativo de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, donde ha indicado que le parece "adecuada" la medida dado que la incidencia de casos en Gran Bretaña es muy elevada por la variante india, casi el doble que en España.

Sin embargo, ha criticado que esta medida no se haya consultado a las comunidades autónomas siendo una decisión adoptada de forma exclusiva por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el Ministerio de Sanidad.

"Esta medida no tiene sentido si luego no se controlan los aeropuertos. No hay controles debidos desde que empezó la pandemia. El Gobierno en materia de sanidad solo tiene una función de coordinación y solo tiene una función propia de gestión que es la sanidad exterior y en concreto, el control de los aeropuertos que no lo ha ejercido en este momento", ha subrayado.

En cuanto a la situación en Madrid, ha dicho que los contagios se mantienen en cifras de las más bajas desde hace un año estando atentos de la evolución las autoridades sanitarias. No obstante, ha hecho de nuevo un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos.