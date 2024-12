Enrique López defiende su experiencia como consejero de la Comunidad de Madrid para presidir la AN

Tardón y Velasco destacan su conocimiento de las "entrañas" de la Audiencia Nacional

El ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Enrique López ha destacado esta experiencia profesional, así como su paso por el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la propia Audiencia Nacional (AN), para defender su candidatura a la Presidencia de esta última, puesto para el que compite con otros siete aspirantes, entre ellos los magistrados María Tardón, Eloy Velasco y Francisco Oliver.

Los cuatro han comparecido este lunes ante la Comisión de Calificación del CGPJ para exponer su trayectoria profesional y su proyecto para la AN. La semana pasada ya fueron entrevistados los otros cuatro candidatos para el cargo, el ex vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra Juan Manuel Fernández; el presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella; el presidente de la Audiencia de Madrid, Juan Pablo González-Herrero; y el magistrado de la Sala de lo Penal de la AN Jesús Eduardo Gutiérrez.

López, que ha destacado la "excelente labor" del actual presidente de la AN, José Ramón Navarro, también ha querido poner de relieve la independencia de los jueces y magistrados de la Audiencia Nacional y el "impacto" tanto nacional como internacional de la sede judicial, de la que ha dicho que "encarna los valores fundamentales de un Estado democrático".

Centrado ya en su candidatura, ha hecho un repaso de su currículum destacando su paso por las salas de lo Penal y de Apelación de la AN, a la que pertenece actualmente, y por el TC. Y, en cuanto al aspecto gubernativo, ha aludido a su actividad en el CGPJ, primero como letrado y luego como vocal, y --"¿por qué no?"-- como consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid.

Sobre su plan para la AN, ha prometido trabajar "activamente" para "la clarificación legal" de las competencias de la AN, en concreto para que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoga expresamente la competencia en materia de terrorismo, que ahora solo consta en uno delos decretos de creación del tribunal.

Ha abogado también por redefinir las competencias de las salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, en el primero caso para reducir su "exceso" de carga de trabajo y en el segundo para recortarlas en materia de ejecución de sentencias. Asimismo, ha planteado crear una Sala de lo Civil en la AN.

Por último, ha asegurado que, de ser elegido, capitaneará el cambio que se producirá a raíz de la Ley de Eficiencia por la desaparición de los juzgados unipersonales y la creación de los "tribunales centrales", y que velará por que la AN siga teniendo un "importante papel" en la Justicia española.

LA ÚNICA MUJER QUE ASPIRA AL PUESTO

Por su parte, Tardón ha hecho hincapié en su trayectoria judicial, resaltando su etapa en la Audiencia Provincial de Madrid y como presidenta de su Sección 27, pero también particularmente en el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la AN, una experiencia que --según ha explicado-- le ha permitido detectar los problemas de la sede judicial.

Para Tardón, también es necesario "convencer al legislador de que hay que modificar determinados aspectos relacionados con la competencia de la AN" para "conseguir una mayor coherencia con la realidad social" y "la alta especialización" del tribunal, apuntando en particular a los delitos económicos y de corrupción "más importantes".

Además, ha señalado problemas de "eficiencia procesal", frente a los que ha propuesto reforzar plantillas y distribuir mejor los recursos que ya hay, así como "crear grupos de trabajo" para generar "protocolos de actuación", una especie de "catálogo de buenas prácticas" que pueda servir de orientación para la tramitación de los procedimientos de "mayor complejidad".

Asimismo, ha apostado por una "actualización tecnológica", en la que ha apuntado a la "incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de los procedimientos" judiciales.

Tardón ha hablado igualmente de las reformas legislativas en el horizonte para ofercerse a "liderar el proceso de cambio" sin que la AN deje de ser un "referente de excelencia judicial" dentro y fuera de España.

CONOCEDOR DE LAS "ENTRAÑAS" DE LA AN

Velasco, por otro lado, ha puesto el acento en que, de sus 37 años de carrera judicial, "casi la mitad" (16 años) los ha pasado en la AN en sus tres instancias penales: instrucción, enjuiciamiento y ahora apelación.

En su opinión, su conocimiento de las "entrañas" de la AN es su "valor añadido" respecto a los demás candidatos. Así, ha mencionado sus "importantes relaciones" con los "operadores jurídicos de todo tipo" que trabajan con el tribunal.

En esa línea, ha mencionado como otro plus su experiencia con las redes judiciales internacionales y su trato con otras fiscalías y tribunales penales europeos, aludiendo a un asunto concreto que llevó a la AN a desmantelar, junto a homólogos italianos y alemanes, células de la Camorra en toda Europa.

De cara al futuro, también ha reivindicado la necesidad de que la competencia en materia de terrorismo de la AN se recoga expresamente en la LOPJ y de que se clarifique la referida a otros delitos como el narcotráfio y los económicos para evitar los habituales conflictos de competencias con otros tribunales.

Velasco también ha prometido reubicar en el término municipal de Madrid las salas de macrojuicios que actualmente se encuentran en San Fernando de Henares para evitar el desplazamiento hasta allí de los "cientos" de justiciables y operadores jurídicos que vienen de toda España.

LA IMPORTANCIA DE LAS "RELACIONES PERSONALES"

Por último, Oliver ha valorado su experiencia en organización y gestión por los cargos que ha ostentado en la administración pública, tanto como asesor del Ministerio de Justicia como en la Comunidad de Madrid, de los que ha aclarado que "en ningún caso han sido puestos de carácter político", pero que sí le han permitido establecer "un amplio número de relaciones personales" y aprender a "dialogar institucionalmente".

Por contrapoición a los otros tres comparecientes, Oliver --actual magistrado de la Audiencia de Madrid-- ha considerado que el hecho de no tener un recorrido profesional estrechamente vinculado a la AN le libra de "ciertas servidumbres".

De su programa, ha puesto el foco en la necesidad de crear una sección penal dedicada a la ejecución de las sentencias para "armonizar criterios", así como de hacer un "reparto más equitativo" de los asuntos y afrontar la "excsiva interinidad" entre los funcionarios de la AN.