Enrique Santiago critica la condena al fiscal general y la achaca al "partido de las togas"

El diputado de Sumar Enrique Santiago durante la celebración de la Jornada ‘El futuro de la Jurisdicción Universal’ organizada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
El diputado de Sumar Enrique Santiago durante la celebración de la Jornada ‘El futuro de la Jurisdicción Universal’ organizada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press
Publicado: jueves, 20 noviembre 2025 14:44

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de IU y portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia del Congreso, Enrique Santiago, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.

A través de un mensaje en la red social 'X', ha atribuido esta resolución al "partido de las togas" y sostiene que el fiscal general es condenado "sin que nadie haya probado su culpabilidad y sin derecho a un recurso en segunda instancia".

"Los que podían hacer --el partido de las togas-- hicieron...", ha espetado Santiago parafraseando unas declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar.

