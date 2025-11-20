IU tilda de "vergüenza" la condena al fiscal general y dice que el TS está "capturado" por la derecha

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha tildado de "vergüenza" la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha denunciado que esta resolución del Tribunal Supremo (TS) revela que hay instituciones "capturadas por la derecha" para dar "impunidad a los suyos".

Así lo ha manifestado a través de un mensaje en la red social 'X' ante el fallo del alto tribunal que condena a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador.

"¿Alguien duda de qué va esto? 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo tarea de limpieza democrática. Vergüenza", ha apostillado Maíllo.