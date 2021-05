ERC aboga por aprovechar las necesidades del PSOE y aconseja diálogo a Sánchez para no acabar como Zapatero

El presidente sugiere que "llegados a este punto" quizá haya que pensar en un gobierno catalán liderado por Illa

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abogado este miércoles en el Congreso por aprovechar las "necesidades" del PSOE, sobre todo tras su debacle en las elecciones madrileñas, y ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dialogar con su formación si no quiere acabar como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo ha hecho en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, donde ha dejado claro al presidente que defiende el diálogo entre el Gobierno y ERC, pero no porque crea en la "voluntad" del Gobierno.

Por su parte, Sánchez ha aprovechado su debate con Rufián para reclamar que Cataluña tenga un gobierno cuanto antes y le ha sugerido que, "llegados a este punto, a lo mejor se podría pensar en un gobierno de izquierdas liderado por el PSC", que, ha remarcado, fue el partido que ganó las elecciones.

También ha reafirmado su compromiso de "cumplir la hoja de ruta del reencuentro entre la sociedad catalana y la catalana con la del resto de España" y ha pedido que se forme gobierno pronto para así poder retomar el diálogo.

De su lado, Rufián ha defendido la necesidad de dialogar con el Gobierno, pero no porque su partido sea "filosocialista" como, ha denunciado le recriminan desde la derecha española e incluso desde la "derecha independentista" catalana, sino, precisamente porque son "lo contrario".

"Me lo dicen a mí, que he hecho el discurso más salvaje contra usted por regalarle la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy, que tengo familiares que han llorado y muerto viendo sus traiciones y trampas en los 90", se ha reivindicado Rufián.

Y es que, desde su punto de vista, lo que "no entienden" ni el PP, ni Vox, pero tampoco Junts, es que ERC quiere "dialogar y hacer política" con Gobierno no porque sean "lo mismo" sino precisamente porque son "lo contrario" a los socialistas.

"Nosotros no creemos en ustedes, yo no creo en ustedes, creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir. Yo no creo en su voluntad, creo en su necesidad", le ha soltado, justo antes de recordarle

que al PSOE le ganó "la izquierda a su izquierda" en Madrid y que en el hemiciclo no hay "15 o 30 diputados de Ciudadanos" como, a su juicio, le gustaría a Sánchez.

QUE TOMEN NOTA SUS "RAPSODAS DE MONCLOA"

"Espero que tome nota tanto usted como su rapsodas de Moncloa porque lo que no haga ahora no lo va a hacer con un Gobierno del PP y de Vox y, si no, pregúntele a Zapatero", ha agregado.

"Me ha costado un poco seguirle, no sé si es que ya estamos en precampaña electoral", ha replicado Sánchez, antes de remarcar que sigue dispuesto a entenderse con ERC pese a sus diferencias sobre cómo resolver la cuestión catalana.

"Este Gobierno va a cumplir la hoja de ruta del reencuentro, no le quepa la menor duda", ha dicho, invitando a Rufián en pensar en la posibilidad de un gobierno catalán liderado por Salvador Illa.