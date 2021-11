ERC acusa a PSOE y Podemos de "engañar" con su "falsa" revisión de la Ley de Amnistía

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este miércoles al PSOE y Unidas Podemos de "engañar a la gente" con la enmienda que han presentado a la Ley de Memoria Democrática para supuestamente revisar la Ley de Amnistía y también cuando "venden" un pacto para lograr la reparación económica o patrimonial de las víctimas del franquismo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián ha subrayado que la memoria histórica es un asunto "nuclear" para su formación y que por eso no pueden dejar pasar que desde el Gobierno se "venda humo" y se actúe con un "triunfalismo absurdo" como, a su juicio, ha sucedido este miércoles.

La enmienda registrada por el PSOE y Unidas Podemos determina que "todas las leyes del Estado español", incluida la Ley de Amnistía, "se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Rufián ha recalcado que España ya se "pliega" a esa legalidad internacional desde la aprobación de la Constitución de 1978 y que, incluso antes, en 1977, el año de la Ley de Amnistía, nuestro país ya se adhirió a la Convención de Ginebra.

Por eso considera que sostener que con la enmienda registrada por los grupos que forman el Gobierno de coalición se "abre la puerta" a que la Ley de Amnistía se pliegue a la legalidad internacional es "engañar al personal".

Rufián ha dejado claro que la única manera de que eso suceda es cambiar la Ley de Amnistía, como proponen en sus enmiendas ERC y otros partidos independentistas, y que sólo así habría garantías para poder juzgar en España a los torturadores franquistas. Pero, desde su punto de vista, el PSOE no quiere cambiar esa ley porque eso supondría "reconocer un error que se cometió hace más de 40 años".

Y LO MISMO CON LA REPARACIÓN ECONÓMICA

El portavoz de ERC también ha cargado contra el PSOE y Unidas Podemos por intentar trasladar que, con sus enmiendas, también abren la puerta a que las víctimas del franquismo o sus descendientes reciban reparaciones económicas y patrimoniales.

Según ha detallado, socialistas y morados han registrado enmiendas "contradictorias" sobre este punto. A su juicio, si bien plantean modificar el artículo que alude "de forma no muy clara" a esas reparaciones, pero sin especificar "ningún mecanismo" para aplicarlas, no tocan "ni una coma" del que entra en el meollo de esta cuestión. "O se están equivocando o alguien está engañando a alguien o a todos", ha sentenciado Rufián.

Tras todos esos reproches, el dirigente republicano se ha quejado de que, un mes después de haber enviado sus propuestas al Gobierno en esta materia aún no han recibido respuesta. "Es falso que nos hayan llamado, es falso que nos hayan contestado. Esta mañana estaban negociando con Ciudadanos y ahora pareciera que la ley la está haciendo 'Pasionaria'", ha dicho, en referencia a la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri.

Rufián ha aprovechado también para agradecer su labor al ex diputado Joan Tardà, quien se está ocupando personalmente de esta cuestión y que ya lideró en 2007 la tramitación por parte de ERC de la aún vigente Ley de Memoria Histórica que su grupo rechazó por considerarla insuficiente.

MÁXIMA PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

El portavoz de ERC ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso justo después de que lo hiciera su homólogo del PSOE, Héctor Gómez, quien ha subrayado que el propósito de la Ley de Memoria Democrática y de las enmiendas que han presentado con su socios de Unidas Podemos es profundizar en un nuevo marco jurídico para "dignificar la realidad" de las víctimas del franquismo y dotarlas de un "nivel de protección máximo"

Ese, ha remarcado, es el objetivo de la ley, y no una supuesta derogación de la Ley de Amnistía, entre otras cosas, ha apuntado, "porque las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar con efectos retroactivos en caso de derogarlas, si fuera posible". En cualquier caso, ha subrayado que el Grupo Socialista "no se desarrolla en ese ámbito".

En contra de lo indicado por Rufián, Gómez ha asegurado que los socialistas están "hablando con todos los grupos que tienen interés en que la Ley de Memoria avance" y ha recalcado que van a seguir "explorando todas las vías" para que la norma se apruebe cuanto antes, y con el mayor grado de consenso posible.

