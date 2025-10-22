ERC avisa que Junts es un actor inestable que va a empezar a "romper la baraja" y hacer perder votaciones al Gobierno

Archivo - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la Fiesta de la Rosa del PSC. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana ve constatado que Junts es un actor inestable del bloque de partidos que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y augura que va a empezar a "romper la baraja" y a hacer perder aún más votaciones al Gobierno de coalición.

Así interpretan en la formación independentista el aviso que ha lanzado este miércoles la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al jefe del Ejecutivo durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

La portavoz de los de Carles Puigdemont ha soltado al presidente que como "ya no le sirve envolverse con la bandera palestina, ahora lo hace con la del cambio horario" y así "no se habla de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas". "Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio", ha rematado Nogueras, antes de avisarle del creciente malestar entre la ciudadanía por "no llegar a fin de mes" y de que la gente está "hasta las narices de todos".

ILLA LO TENDRÁ PEOR SIN CUENTAS

En todo caso, fuentes de ERC contrastan la situación de Sánchez con la del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuyo Gobierno, apuntan, se quedará en una situación complicada si no logra aprobar unos Presupuestos para el año que viene.

En este sentido, desde el partido de Oriol Junqueras apuntan que el presidente de la Generalitat tiene más interés en sacar adelante sus cuentas autonómicas que Sánchez en conseguir unos Presupuestos para 2026, pues este último ya ha dicho que está dispuesto a seguir gobernando aunque tenga que volver a prorrogar los de 2023.

Illa está intentando pactar sus primeras cuentas con los Comunes y ERC, los dos partidos que apoyaron su investidura en agosto de 2024, pero los de Oriol Junqueras insisten en que no se sentarán a negociar si antes no hay avances en la financiación singular para Cataluña, la misma condición que ponen para hablar de los Presupuestos Generales.

Este mismo martes, la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, apuntó que ambas cuestiones deben resolverse "en las próximas semanas y meses" y que espera "avances" en la financiación antes de abrir la negociación presupuestaria.

En todo caso, en el Gobierno de Illa ya asumen que avanzado el mes de octubre, es "difícil" que el 1 de enero puedan estas aprobadas las nuevas cuentas, aunque insisten en su intención de sellar buenos acuerdos en los dos frentes.