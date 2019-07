ERC avisa a PSOE y Podemos que si sellan un acuerdo, no bloquearán el jueves la investidura de Sánchez

446919.1.644.368.20190723145300

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha subrayado a PSOE y Unidas Podemos que tiene a partir de este martes 48 horas para "hacer política" y les ha advertido de que si acaban sellando un acuerdo, su partido no bloqueará el jueves la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Así lo ha puesto de manifiesto en los pasillos del Congreso al término de la primera votación de la candidatura de Sánchez a la Presidencia del Gobierno, que los independentistas catalanes han acabado rechazando.

No obstante, Rufián ha insistido en que si los socialistas y el partido morado sellan un acuerdo, ERC no bloqueará el jueves la investidura. "Por nosotros no será", ha recalcado, llamando a ambas formaciones a hacer el favor de sentarse en una mesa para alcanzar un pacto de gobierno.