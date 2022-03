ERC cree que "se tendrá que aplicar el Reglamento" a Borràs si se abre juicio oral

Avisa de con que se pueden "replantear" el apoyo al Gobierno si no apuesta por la mesa de diálogo

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que si se abre juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, "seguramente se tendrá que aplicar el Reglamento del Parlament", y avanza que si pasa esto hablarán con Junts y la CUP para consensuar la decisión sobre su aplicación.

"No hay aún apertura del juicio oral, que es lo que puede provocar la activación del Reglamento, pero es probable que nos encontremos pronto este escenario. Intentaremos buscar el consenso para tomar decisiones", ha dicho en una entrevista de Ràdio 4 y La 2 este miércoles, recogida por Europa Press, y ha insistido en que esperarán a la apertura del juicio para decidir su posicionamiento.

Vilalta ha afirmado que el Reglamento es muy claro en el artículo 25, y que "cuando a alguien se le abre juicio oral, se debe valorar cuál es la situación y si esa persona tiene que ser suspendida de derechos y deberes como diputado", pero ha apuntado que hay varios puntos dentro de este artículo y no solo el 25.5 que establece la suspensión de un diputado si se le abre juicio por un delito relacionado con la corrupción.

Sobre el acuerdo del catalán, para modificar la Ley de política lingüística, ha considerado que hubo "malas interpretaciones" sobre su finalidad, ya que cree que algunos vieron esta modificación como un ataque a la inmersión lingüística y al catalán y para situar al castellano como lengua vehicular en la educación.

Y ha defendido que están abiertos a encontrar espacios de mejora de esta propuesta de modificación: "Si hay dudas o incertidumbres, si alguien quiere intentar mejorar, adelante, estamos abiertos a encontrar este espacio de mejora, para ampliar consensos si es necesario o para explicarnos, porque seguro que nos tenemos que explicar mejor".

MESA DE DIÁLOGO

Con respecto a la mesa de diálogo, ha criticado que no se haya celebrado una nueva reunión, ha acusado al Gobierno de haber dado "demasiadas veces excusas o decir 'ahora no toca", y ha añadido que desde el Govern siguen dispuestos a que se celebre otro encuentro cuanto antes.

Ha afirmado que, al margen de las reuniones, la Generalitat y el Gobierno mantienen conversaciones pero que siguen sin saber "cuál es la contrapropuesta del Gobierno si no están de acuerdo con el referéndum" pactado.

Ha advertido de que ERC puede replantearse el apoyo al Gobierno si no apuesta por la mesa de diálogo: "No estamos satisfechos con los avances de la mesa de negociación. Nosotros seguimos comprometidos con que funcione, pero si el compromiso del Gobierno no es mantener esta vía, obviamente nosotros nos tendremos que replantear la posición de apoyo".