ERC dice que la situación de Robles y la directora del CNI es "insostenible": Los servicios de inteligencia han fallado

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que es "objetivo" decir que la situación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el 'caso Pegasus' es "insostenible" y ha advertido que el hecho de que se haya intervenido el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "afecta a todos más allá de filias y fobias".

"Aquí la única pregunta es quién ha fallado y la respuesta es clara, los servicios de inteligencia. No tiene mucho más", ha trasladado el diputado de ERC en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha reprochado que ya no es una cosa de "independentistas malos".

En este sentido, Rufián ha señalado que ha pasado a ser una cuestión de "pura democracia", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de querer pasar "de ser supuestos culpables a víctimas". "Nosotros decimos que no se entiende que se anuncie hace 24 horas unos espionajes de hace un año", ha añadido.

Así, ha reclamado una comisión de investigación en sede parlamentaria, al tiempo que ha señalado que no se entendería que ahora el PSOE votara en contra. "¿Qué hubiera pasado si los independentistas no hubieran denunciado?", se ha preguntado, a la par que ha insistido en pedir que se depuren responsabilidades y en que la Comisión de Secretos Oficiales "no sirve de nada".

Sobre la relación con el Ejecutivo tras el presunto espionaje a independentistas, Rufián ha señalado que el único "idioma" que entiende el PSOE es "tocarle la agenda legislativa" y que "muchas veces" intentan negociar cosas de "primero de gobierno progresista". "Aquí debería ayudar muchos más Unidas Podemos, que muchas veces se pone de perfil", ha enfatizado el parlamentario, que ha aseverado que el diálogo es la "fortaleza" de Esquerra.