ERC se abstendrá junto a Bildu: "Si no hay acuerdo hoy, significará la muerte política de Iglesias y Sánchez"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sigue en directo el debate y la votación de la investidura de Sánchez

Podemos se abstendrá en la votación y provocará que fracase la investidura de Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido a este jueves a PSOE y Podemos, a cuatro horas de la segunda votación de investidura, que no sean "irresponsables", se "atornillen" a la mesa y cedan para lograr un acuerdo que evite nueva elecciones en noviembre porque, a su juicio, llamar de nuevo a la gente a votar sería "una negligencia".

"Si no hay acuerdo hoy, significará la muerte política del señor Iglesias y el señor Sánchez, de los dos", ha enfatizado Rufián, anticipando una alta abstención si se repiten las elecciones, e instándoles a dejarse de "ultimátums, amenazas y tuits" y a aprovechar "la eternidad que suponen cuatro horas" para llegar a un acuerdo. "Hagan el favor", le ha rogado.

Así lo ha avisado Rufián en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso junto a EH Bildu para anunciar la abstención de ambos en el segundo intento de Sánchez de ser investido presidente para seguir en La Moncloa.

Rufián ha lanzado una propuesta concreta para intentar desatascar la situación. Así, ha pedido a Sánchez que levante su veto a Iglesias y al líder de Podemos que acepte los "cuatro ministerios" que le han ofrecido los socialistas.

A su juicio, el propio presidente en funciones ya debe ser consciente de que fue "un error vetar a Iglesias". Por eso le ha sugerido que sería de ayuda que levantara ese veto. A Iglesias, por su parte, le ha subrayado que quedarse con los cuatro ministerios que le ofrece el PSOE sería "un éxito extraordinario".

LA OFERTA ES BASTANTE BUENA

Desde su punto de vista, Podemos debería decir sí a la oferta del PSOE, entrar en el gobierno y aprovechar los cuatro años que tendría por delante para demostrar que "son mejores" que los socialistas e incluso situarse con posibilidades de ganar la próximas generales.

"La oferta es bastante buena", ha remarcado.

"Estamos ante una oportunidad no política, sino histórica. Somos de izquierdas y hemos perdido toda la vida frente a la sonrisa complaciente de la derecha. Eso pasará hoy si no somos capaces de atornillarnos a una mesa de negociación", ha avisado.

Rufián ha confirmado que durante esta mañana, igual que hizo anoche, ha hablado con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. También lo ha intentado con Iglesias antes de comparecer en el Congreso, pero, según ha dicho, no le ha cogido el teléfono.

¿QUIERE ESTAR IGLESIAS EN EL SACO DEL ODIO?

El portavoz también ha subrayado que ERC se abstendrá "pase lo que pase", trasladando así toda la presión a Unidas Podemos. Y ha subrayado que ellos se niegan a entrar "en el saco del no y del odio", donde sitúa a Vox, PP y Ciudadanos. Además, ha preguntado directamente a Iglesias si él quiere entrar ahí.

Preguntado si también mete en ese saco a Junts, que va a rechazar la investidura, Rufián ha dicho que esa "discusión intelectual no aguanta ni un minuto".

En este sentido, ha quitado importancia al hecho de que Junts y ERC no voten lo mismo --sí lo hicieron el pasado martes cuando coincidieron en el 'no'--. "No es ningún drama, respetamos su autonomía para decidir lo que quiera", ha dicho.