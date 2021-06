ERC exige a Sánchez que, tras los indultos, reforme el Código Penal y una solución por la multa del Tribunal de Cuentas

Pedro Sánchez subraya que son los independentistas los que deben desvelar sus planes y les exige que defiendan el marco constitucional

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha agradecido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya tenido "valentía ante la jauría" para indultar a los condenados por el 'procés', pero le ha dejado claro que ahora debe seguir dando pasos para acabar con la represión y la 'Ley Mordaza', reformar el Código Penal, y dar una solución a la multa del Tribunal de Cuentas.

"La pregunta es: ¿Ahora qué?", ha subrayado Rufián en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Tras preguntarse si Sánchez ha concedido los indultos "por valentía o por necesidad", ha incidido en que todavía hay "muchísima represión en Cataluña y fuera de Cataluña".

Así, ha señalado que, tras los indultos, queda "muchísimo camino que recorrer" y ha citado el Tribunal de Cuentas --que investiga la malversación de fondos públicos para el 'procés'-- el Poder Judicial, el Código Penal y la 'Ley mordaza'.

En este contexto, le advertido al presidente de que "no serán un Gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona en este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente". "Esto aún pasa en este país", ha afirmado, para preguntarse a continuación si con esta situación "estaría contento" el exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA.

Rufián ha recordado a Sánchez que en la campaña electoral de hace dos años el presidente "hablaba de la Fiscalía", apostando por judicializar el conflicto, mientras que ahora habla de "política". "Todo el mundo sabe lo que nos gusta a nosotros hablar de política, a buen entendedor, pocas palabras bastan", ha apostillado, antes de marcarle los próximos pasos a seguir.

"¿QUÉ PLANES TIENE EL GOVERN?"

"¿Qué planes tiene tras los indultos?, ha preguntado Rufián al presidente. "¿Cuáles tiene ERC, qué planes tiene el Govern?", le ha respondido Sánchez, quien ha exigido a los independentistas que defiendan el marco constitucional.

"Cada uno puede defender la ideas que considere, yo no voy a convencerles de que lo mejor no es la independencia sino la unión", ha asumido Sánchez en su réplica a Rufián. "Lo único que les voy a pedir es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad y el Estatuto de autonomía", ha indicado el presidente, recalcando que "la autodeterminación" no cabe en la Carta Magna.

También ha resaltado que, en lugar de seguir "fracturando a la sociedad catalana", lo que hay que hacer es "empezar a unirla" y trabajar por una unión "basada en la ley" porque eso hará al país "más fuerte".

UN NUEVO TIEMPO TRAS LA PANDEMIA

Así, ha hecho hincapié en la necesidad de construir "concordia y convivencia" dejando atrás "la discordia política y territorial" porque son un "lastre para el progreso y la recuperación". "Tanto Cataluña como España se merecen, después de esta pandemia, un nuevo tiempo", ha agregado.

Y en la misma línea ha insistido después en su 'duelo' con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien le ha avisado de que los indultos "no resuelven el conflicto político" y le ha restregado el informe aprobado el pasado lunes por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

El presidente ha dicho ser consciente de que "la medida de gracia no va a resolver lo que está ocurriendo en Cataluña", pero ha reiterado que con ella evidencia su voluntad de "abrir un nuevo tiempo de concordia, convivencia y reparación" y que el Gobierno estaba "obligado" a debatir sobre los indultos porque eran una demanda de la sociedad civil.

AMNISTÍA O REEDICIÓN DEL 78

"Lo hemos hecho atendiendo a las cosas positivas y también a los efectos adversos que tendría no hacerlo", ha abundado, reiterando la oportunidad la decisión y defendiendo que con ella el Gobierno no cuestiona al Tribunal Supremo.

Además, el presidente se ha dirigido a quienes rechazan la medida de gracia para pedirles "comprensión y magnanimidad". "El desafío y el reto merecen la pena porque es la unión de los pueblos de España y eso lo garantiza la ley y el espíritu de respeto, afecto y convivencia que necesitamos todos", ha concluido Sánchez.

"Si lo que dice no es propaganda entiendo que está dispuesto a tirar adelante una ley de amnistía, a aceptar la vuelta de los exiliados y a acabar con la represión, también económica", le ha contestado Nogueras, quien ha vuelto a emplazarle a seguir "la vía escocesa" con un "referéndum pactado". "Y, si no es así, lo que nos anunció en el Liceo fue la reedición del régimen del 78", ha concluido Nogueras.