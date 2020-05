ERC pide desconfinar la mesa de diálogo con Cataluña en dos reuniones con el PSOE con la presencia de Illa

Los socialistas quieren recuperar el apoyo de los republicanos tras su "no" a la prórroga del estado de alarma

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo negociador del PSOE y ERC han mantenido dos reuniones en los últimos días, en las que estuvo el ministro de Sanidad Salvador Illa. Los socialistas quieren recuperar el voto de los republicanos catalanes tras las dificultades que están empezando a tener para prorrogar el estado de alarma. Pero éstos han planteado, además de la cogobernanza en la desescalada, el "desconfinamiento" de la mesa de negociación con Cataluña.

Los encuentros telemáticos, según las fuentes de la negociación consultadas por Europa Press, fueron propiciados por el PSOE tras el voto en contra de ERC en la última prórroga del estado de alarma y han tenido un carácter discreto.

Ha estado presente el equipo negociador al completo. Por el PSOE, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, la autoridad en la gestión de la pandemia del coronavirus.

Por ERC, además del portavoz del Grupo en el Congreso, Gabriel Rufián, estuvieron presentes la portavoz del partido, Marta Vilalta y el diputado en el Parlamento catalán, Josep María Jové, un hombre muy próximo a Oriol Junqueras --fue su secretario general de Economía-- y también procesado por su presunta implicación en el procés.

Los socialistas quieren recuperar el apoyo de los republicanos después de las dificultades con las que se han encontrado para sacar adelante la última prórroga del estado de alarma en el parlamento el miércoles de la semana pasada. Pedro Sánchez logró el apoyo de Ciudadanos y el PP mantuvo hasta el final la incógnita de si votaría no o se abstendría.

Pero el presidente del Gobierno se llevó la advertencia de Gabriel Rufián de que la Legislatura peligraba y ahora que ya sabe que el PP votará "no" en la próxima prórroga, tanto el Gobierno como el PSOE han comenzado a moverse en dos direcciones. Por un lado, para modificar la Ley General de Sanidad y hacer frente a la pandemia cuando no se pueda prorrogar la alarma y por otro, tratando de lograr apoyos para alargar de golpe un mes más, en lugar de hacerlo cada quince días, la situación excepcional.

En esta búsqueda de apoyos se enmarca la reunión con ERC, en la que los republicanos han planteado ir pensando en "desconfinar" la mesa de negociación con Cataluña, aunque de momento no han planteado una fecha fija para que no suponga un obstáculo insalvable en las conversaciones.

A ello, han añadido su petición de recuperar las competencias que no pueden llevar a cabo por el decreto de alarma, una desescalada en "codecisión" con el Gobierno de la Generalitat, así como flexibilizar el superavit de los ayuntamientos para disponer de recursos frente a la pandemia y la puesta en marcha de una serie de propuestas económicas y sociales, principalmente en el campo de la conciliación familiar.

Las fuentes consultadas afirman que aún no hay avances, aunque se apunta como un logro el hecho de que se hayan producido los encuentros. De momento, la formación republicana sigue en el "no" a una nueva prórroga del decreto de alarma mientras no progresen las negociaciones y, en cualquier caso, si optan por un cambio, por ejemplo, hacia la abstención, tendrá que ser la dirección del partido la que lo apruebe.

LA MESA, CON LA NUEVA NORMALIDAD

No obstante, la petición de retomar el diálogo con el Gobierno catalán en la mesa de negociación recibió una primera respuesta ayer por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien se comprometió con ERC a retomarlo cuando termine la desescalada de las medidas de confinamiento porque ahora "no toca".

Así le respondió en la Comisión Constitucional del Senado a Jordí Martí, de la formación independentista, que le reclamaba que la fase de desescalada fuese acompañada "de la descongelación de la mesa".

No obstante, Calvo quiso dejar claro que una vez concluida la actual fase de transición a la llamada 'nueva normalidad' el Gobierno retomará sus compromisos "con naturalidad". Con anterioridad, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había advertido de que la reanudación de la Mesa de Diálogo con Cataluña debería esperar al momento en que la reactivación de estos contactos fuese entendible por parte de la ciudadanía, que hoy por hoy piensa que los esfuerzos del Gobierno han de centrarse en la emergencia sanitaria.