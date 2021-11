ERC reta a Podemos a no tragarse el "cocodrilo" de Arnaldo y Cs avisa de que más que pinza necesitarán "escafandra"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha retado este miércoles a Unidas Podemos a "plantarse" y no tragarse "el cocodrilo" que, a su juicio, supone votar a Enrique Arnaldo para ser candidato del TC, mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avisado tanto al PP como al PSOE de que no les bastará con una "pinza", sino que necesitarán una "escafandra" para no oler el "hedor" de la "infamia" de su pacto para renovar los órganos constitucionales.

Ambos han utilizado sus últimas intervenciones en el debate sobre las últimas cumbres europeas para referirse a la votación de los aspirantes al Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional que tendrá lugar este jueves en el Pleno.

Rufián se ha dirigido a los diputados de Unidas Podemos para recordarles que ellos, en su coalición con la antigua Convergencia se han tenido que tragar "muchos sapos". "Pero cocodrilos no, eh", ha dicho, antes de apuntar que "lo del TC con Arnaldo no tiene nombre".

PLANTARSE Y SER DECENTES

"Plantense un poquito, de vez en cuando solo", les ha retado sin mencionar expresamente las irregularidades que se achacan al candidato del PP.

También se ha referido a este tema el diputado de Compromís, Joan Baldoví. "¿Por qué mañana se van a comer un sapo de esas proporciones, por qué no tenemos un poco de decencia y votamos con el corazón?", ha preguntado a todo el hemiciclo.

Por su parte, Arrimadas ha recalcado que si hay un candidato que no cumple el criterio de idoneidad que fija la Constitución lo que hay que hacer es no votarle, pero se ha dirigido también al PP para recriminarle que haya permitido con ese pacto que se "descabece" el Tribunal de Cuentas para que no siga persiguiendo la utilización de fondos para la internacionalización del 'procés'.

"Hablan de votar con una pinza en la nariz, pero ni con escafandra podrán dejar de oler el hedor de la infamia que van a hacer mañana", ha avisado.