Erkoreka cree que el debate de la cadena perpetua es una "finta" que quedará en "escaramuza" porque ni el PP lo planteó

27/01/2010

MADRID, 27 Ene.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, considera que el debate político que se ha suscitado los últimos días sobre la cadena perpetua sólo es una "finta" del PP que quedará en "mera escaramuza" porque, según recuerda, ni siquiera los 'populares' se han comprometido a llevar esa propuesta al Congreso.

En un artículo publicado en su página personal, recogido por Europa Press, Erkoreka sostiene que esta polémica es "más una finta que un debate en toda regla" y "probablemente todo quedará en una mera escaramuza".

Eso sí, cree que "los partidarios de endurecer el sistema de sanciones y penas se quedarán con la idea de que sólo el PP se hace eco de su reclamación de más leña", que a su juicio era lo que "en el fondo" parecen pretender los 'populares'.

"Ni el mismo PP, al que pertenecen las personas que han traído a la palestra la cadena perpetua, se ha comprometido a llevar este asunto al Congreso de los Diputados", destaca. De hecho, el Parlamento tiene actualmente pendiente de discusión un proyecto de reforma del Código Penal y el PP, hasta ahora, nunca ha dado señales de incluir la condena perpetua.

Según el PNV, en España ya existen condenas que se prolongan durante décadas y rige el principio del cumplimiento efectivo de las mismas, aunque luego son objeto de "revisión sistemática" como ocurre en muchos países europeos. "Yo siempre me he manifestado en contra de la cadena perpetua --recalca Erkoreka--. Me refiero a la cadena perpetua efectiva, lógicamente, no a la que se contempla formalmente en el Código Penal".