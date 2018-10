Erkoreka dice que la ausencia de PNV no es novedad porque nunca han celebrado una Constitución que no ayudaron a aprobar

Actualizado 06/12/2011 15:45:05 CET

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo del PNV al Congreso Josu Erkoreka ha señalado que la ausencia del Partido Nacionalista Vasco en el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución "no constituye ninguna novedad" porque nunca han ido a la celebración de una Constitución "a cuya aprobación no contribuimos".

En una entrevista a la cadena Ser, recogida por Europa Press, Erkoreka ha insistido en que la falta de representación del PNV en la recepción celebrada este martes en el Congreso de los Diputados "no constituye ninguna novedad, nunca hemos ido a la celebración de una Constitución a cuya aprobación no contribuimos y en cuya elaboración fuimos excluidos durante la ponencia constitucional".

Por otro lado, ha señalado que, "después de tantos años en los que se nos había vendido la idea de que la Constitución era poco menos que intocable e inmutable, hemos comprobado este mismo verano que en cuestión de muy pocas semanas era posible la mutación".

Tras afirmar no saber si se van a producir cambios o no en el futuro, lo que sí ha asegurado es que "mientras las cosas no cambien" el PNV seguirá con la misma actitud: "respetuosa, porque luego desarrollamos una actividad política en el marco de la Constitución, pero al mismo tiempo firme, cuando se trata de no festejar lo que consideramos que no tiene motivo de festejo para nosotros".