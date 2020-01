Erkoreka dice que la propuesta sobre presos de Gobierno Vasco "no es nueva" y que ya se hizo a Rajoy y al propio Sánchez

Publicado 16/01/2020 12:36:40 CET

Afirma que, "si se quiere", se puede acercar los presos de ETA a Euskadi, porque "sólo hace falta una decisión política"

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este jueves que la propuesta del Gobierno Vasco al Ejecutivo central sobre el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o cercanas a Euskadi "no es nueva" y que ya se le planteó tanto al anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "hace siete años", como al actual, Pedro Sánchez, en la pasada legislatura.

Erkoreka se ha referido, de esta manera, a la propuesta en la que trabaja el secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, para remitirla a Sánchez, en la que planteará que se traslade a los 210 presos de ETA a cárceles de Euskadi o cercanas a la Comunidad Autónoma Vasca antes de comenzar su itinerario de reinserción.

Así, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que lo que está encima de la mesa es, por un lado, "los derechos de los presos y de sus familiares" y, por otro, "la eficacia de la propia política penitenciaria", cuestiones que deberían ser, en su opinión, "las principales pautas" de dicha política.

"Ahí están los derechos de los familiares, el tener que hacer tantos viajes, y en cuanto a los derechos de los presos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en más de una ocasión que los presos tienen derecho a la vida familiar y que se derecho se conculca si se les aleja demasiado de sus familias", ha explicado.

En lo referente a la "eficacia" de la política penitenciaria, Erkoreka ha indicado que, "si uno de los objetivos principales de la política penitenciaria es la reinserción social de los presos, esa reinserción se materializaría de una manera más eficaz si estuvieran en el entorno familiar o cerca, que si estuvieran alejados".

De esta manera, ha insistido en que la propuesta realizada este pasado miércoles por Jonan Fernández "no es nueva", ya que, según ha dicho, "el propio lehendakari le hizo ese planteamiento a Rajoy hace siete años, mediante un plan, y, aunque no hizo mucho caso, tampoco dijo que no, y luego, cuando llegó Sánchez, también le puso todo eso encima de la mesa".

"Lo que se ha planteado ahora es el plan surgido de un proceso de actualización de lo que en su momento ya les planteó tanto a Rajoy como a Sánchez. Por lo tanto, no es nada nuevo", ha reiterado.

"DECISIÓN POLÍTICA"

Además, Josu Erkoreka ha considerado que, "si se quiere", la propuesta de acercar los presos de ETA a Euskadi se podría materializar, porque "el Gobierno tiene en sus manos dar ese paso con los presos que están en cárceles españolas, y para materializarlo sólo hace falta una decisión política".

"Ahora habrá que ver cuál es la respuesta del Gobierno central, que hasta ahora ha sido escasa. Es cierto que con Sánchez se han dado más pasos que los que se dieron en la época de Rajoy, pero también es cierto que aún queda mucho por hacer y se puede hacer mucho. Veremos qué planteamientos hacen y qué dice el ministro de Interior al respecto", ha señalado.