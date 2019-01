Ernest Urtasun (CatComú) avisa a Podemos del peligro de fragmentar la izquierda con el auge de Vox

Publicado 18/01/2019 12:43:36 CET

Recela de crear una nueva marca a cuatro meses de las autonómicas en Madrid

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CatComú a las elecciones europeas Ernest Urtasun ha advertido este viernes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al exnúmero dos de la formación morada, Íñigo Errejón, del peligro de fragmentar la izquierda ante el auge de Vox.

En un desayuno informativo celebrado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, se ha referido de este modo al anuncio de Errejón de presentar candidatura de la mano de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, utilizando su marca (Ahora Madrid) en lugar de Podemos.

Errejón, candidato de Podemos para liderar la candidatura del partido a la Comunidad de Madrid, defendió que no era incompatible con hacerlo de la mano de Carmena, mientras que la dirección del partido le considera fuera de la formación: "Espero que se resuelva", ha dicho Urtasun.

Preguntado por si cree que Podemos debe dejar fuera del partido a Errejón, ha respondido: "No quiero entrar en los temas internos de partido. Pero creo que no ha sido una buena idea crear un nuevo partido a cuatro meses de las elecciones sin tener en cuenta a Podemos y a IU. No ha sido acertado, pero espero que se resuelva lo antes posible".

Ha pedido actuar "a todo el mundo con responsabilidad" después del resultado de las elecciones andaluzas, en las que PP y Cs llegaron a un acuerdo con Vox, que tuvo la llave para permitir gobernar la Junta andaluza, algo que pide que no vuelva a suceder.

Y ha recordado que en esas elecciones los tres partidos se impusieron por la desmovilización de las fuerzas progresistas: "No puede volver a pasar, porque eso favorece a las tres fuerzas reaccionarias que dibujan un futuro incierto para el país".

Con todo, ha subrayado que la campaña que tienen que hacer los partidos no debe circunscribirse a pedir el voto de las izquierdas, alertando de que, si no, puede repetirse la entrada en las instituciones de la derecha junto con la ultraderecha.

"No haremos una campaña par frenar la ultraderecha. Creo que sería una mala idea. Hay que ilusionar con un nuevo proyecto. Frenar a la ultraderecha es un objetivo también, pero no es una campaña viable llamar al voto solo para que no gane", ha expresado.

PROPUESTAS

Entre sus propuestas está dar cuerpo a un pilar social europeo que establezca en toda la UE unos mínimos de permiso de paternidad --ya que hay estados que no lo contemplan--, rentas mínimas a escala europea, salarios mínimos estableciendo unos baremos sobre cómo tienen que establecerlo según tu PIB per cápita, entre otras.

"Son cosas que le hablan a la gente", ha dicho, y ha planteado que la CE tenga competencia en vivienda teniendo algo que decir sobre las burbujas inmobiliarias o la regulación del precio de las viviendas.

Cree que esa es la fórmula de volver a recuperar la confianza en un proyecto europeo que considera que ha ido perdiendo poco a poco, especialmente con su políticas de "austeridad y poniéndose al lado de la banca" durante la crisis, cuando Urtasun cree que se debería crear un Fondo de Última Instancia que cubriera los depósitos de los pequeños ahorradores ante los desmanes de la banca, ha dicho.

LA CANDIDATURA DE PISARELLO

En respuesta a los periodistas, se ha posicionado a favor de la candidatura del primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Piserello, a las elecciones europeas por BComú, que acabará compartiendo lista con Urtasun bajo el paraguas Unidos Podemos Ganar Europa.

En referencia a la idea de incluir el municipalismo en la lista a través de la figura de Pisarello, ha dicho que "es un motivo político", y ha explicado que todavía hay que diseñar la lista de Unidos Podemos Ganar Europa, y espera que la situación de Podemos en la Comunidad de Madrid no retrase ese trámite.