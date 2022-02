Errejón afea la "manera" de negociar la reforma laboral y pide al Gobierno cuidar la mayoría de la investidura

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afeado este martes la "manera" de negociar la reforma laboral "con un acuerdo de fuera" al que "no se le puede tocar ni una coma" y ha pedido al Gobierno de coalición que cuide la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, ha declarado que su grupo parlamentario apoyará la reforma laboral del Gobierno pero ha criticado la manera en la que el Ejecutivo está llevando las negociaciones. "El Gobierno se lo tiene que hacer mirar", ha afirmado.

Así, el diputado ha señalado que no es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez ha apurado las negociaciones hasta el último momento. En este sentido, ha aclarado que cree que la reforma saldrá adelante pero que aún no hay nada en firme y, por lo tanto, no hay garantías.

En cuanto a la falta de apoyo parlamentario para aprobar la reforma, Errejón ha señalado que se trata de otro error del Ejecutivo. "Esto de que se le diga al Congreso que llega un acuerdo de fuera y que no se puede tocar ni una coma, no es una buena manera de negociar con nadie", ha apuntado.

En esta clave, ha valorado positivamente que los sindicatos y la patronal se pongan de acuerdo pero que no son ellos quienes hacen las leyes, sino que esa tarea corresponde a las Cortes Generales. "No es una buena aproximación para un Gobierno que está en minoría y que tiene que recordar que está en minoría en la Cámara. La mayoría la tiene que construir con acuerdos", ha dicho.

Además, ha recordado que la mayoría de la investidura por la que se constituyó el Gobierno de coalición se puede romper en cualquier momento y que por eso, Sánchez debería "cuidarla" escuchado a sus socios de Gobierno. "Creo que a veces el Gobierno ha cometido el error de dar esa mayoría por automática y esa mayoría hay que cuidarla", ha expresado.

REFORMA LABORAL

En cuanto al contenido de la reforma laboral, Errejón ha sostenido que aunque no es el texto que su grupo parlamentario quería, supone un avance en la mejora de las condiciones de los trabajadores. "Está por debajo de lo que el Gobierno prometió pero aún así avanza en la contratación, en la defensa de la negociación colectiva y de los convenios colectivos", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno prometió derogar por completo la reforma laboral del PP pero que no ha sido capaz de cumplir con su promesa y ha aclarado las exigencias de su grupo parlamentario para ratificar la reforma laboral.

"Nosotros acordamos con el Ministerio que incorporen la salud mental como una línea prioritaria en el combate contra la precariedad, y el plan de choque con inspectores para frenar la parcialidad fraudulenta que se ceba, sobre todo con mujeres y con jóvenes", ha declarado.

ASALTO DE LOS GANADEROS

En cuanto a la detención de uno de los ganaderos que irrumpieron el pasado lunes en el Ayuntamiento de Lorca (Murcia), Errejón ha criticado que, a su juicio, en España no se trata a todos los manifestantes por igual.

"Todo el mundo tiene derecho a protestar pero es curioso porque cuando hay gente que se agarra a la puerta de un portal para evitar que desahucien a un vecino, vemos muchos golpes, detenciones y multas, y en este caso no he visto grandes actuaciones y encima se ha entregado él", ha apuntado.

También ha añadido que todavía está "demasiado reciente" la 'tanqueta' de Cádiz y los "golpes" que recibieron aquellos trabajadores que estaban en huelga como para que "las comparaciones no resulten odiosas".