Errejón cree que el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León "hipotecará" a Feijóo "el moderado"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, considera que el acuerdo de gobierno cerrado por el PP y Vox en Castilla León "retrata" al presidente gallego y previsible próximo presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, al que augura que esa "primera" decisión "le va a hipotecar".

"Es la carta de presentación de Feijóo el moderado", ha respondido Errejón en los pasillos del Congreso al ser preguntado por ese pacto in extremis que han alcanzado los 'populares' y los de Santiago Abascal en Castilla y León.

Errejón cree que el hecho de que ésta sea "la primera decisión" del presidente "in pectore" del PP, "el de los nuevos tiempos", no sólo le "retrata" sino que le "hipoteca" porque, según ha advertido, "todos" los partidos que se han unido a la "extrema derecha" han acabado "engullidos" por ésta.

Y una prueba "empírica" de esta afirmación, según ha puesto de manifiesto, es la famosa fotografía de Colón, de la sólo queda ya el líder de Vox, Santiago Abascal.

El diputado de Más País-Equo ha tachado de "mala decisión" este acuerdo en Castilla y León no sólo para los españoles y los castellano y leones sino también para el PP, a cuyo próximo líder ha animado a explicar si está de acuerdo o no con ella. "Si no dice nada es porque está de acuerdo", ha concluido.