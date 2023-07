Errejón defiende que Sumar es la clave para la remontada ante un PSOE que creía que bastaba con "salir a empatar"

Dice que Díaz no habría dejado "impunes" las mentiras de Feijóo en el 'cara a cara' y que el próximo debate es una oportunidad para ella



MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha destacado que la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, es la clave para que el bloque progresista avance para imponerse en el 23J, ante un PSOE que hasta ahora "ha creído que bastaba con salir a empatar, defender" e incidir en lo "malos" que son en la derecha.

En declaraciones a los medios junto a la 'número tres' de Sumar por Madrid, Tesh Sidi, ha destacado que el próximo debate en formato a 'cuatro' entre las principales candidaturas a los comicios es una "oportunidad" para Díaz, a la vista de lo visto en el 'cara a cara' entre los líderes de PP y PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

De hecho, ha afirmado que ese debate entre los canditados de PSOE y PP fue una "gran ocasión perdida" para el país, un "bochorno" con cruce de "zascas" que pone de manifiesto que Sumar apuesta por otra forma de campaña, pues no se les conoce por el "ruido, los "truquitos de marketing" y por "las frases de "laboratorio", sino por las medidas que plantean-

"Vamos a mostrarlo muy nítidamente en el debate (a 'cuarto'). No se trata solo de no retroceder, se trata de avanzar y tener un gobierno mejor", ha desgranado Errejón para defender que si Díaz hubiera estado en el debate del pasado lunes, las "mentiras" de Feijóo no habrían salido impunes.

FEIJÓO TRATA DE "METER EN EL ARMARIO" A ABASCAL

También ha criticado que Feijóo decidió acudir al 'cara a cara' con Sánchez porque intenta "meter en el armario" al que apunta a ser su vicepresidente, el líder de Vox Santiago Abascal.

"Esto no es una suposición mía. Mañana se constituye, se produce la sesión de investidura del gobierno de la Generalitat Valenciana. En ese gobierno, la formación de extrema derecha que dice que la bandera LGTBI es un trapo; la formación que dice que hay que retroceder en derecho de las mujeres, por ejemplo, a decidir sobre su cuerpo, va a tener un papel absolutamente decisivo que es lo mismo que tendría en el gobierno de España si depende de Feijóo, es decir, si le dan los votos", ha proclamado.

Frente a este panorama, el también número cuatro por Madrid ha insistido en que el voto a Sumar es "crucial" y "decisivo", pues la única formación que apuesta por centrar su campaña en las propuestas para mejorar el país, como la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la "prioridad" de combatir el cambio climático mediante una transición ecológica.

Por ejemplo, ha desgranado que en el cara a cara fue propio de los "años 90", donde hubo la ausencia "escandalosa" de la emergencia climática en los temas a abordados, precisamente en plena ola de calor en España.

LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO SOLO ES UNA PRIORIDAD PARA SUMAR

Precisamente sobre esta materia, Errejón ha defendido que es imprescindible dejar de "quemar combustibles fósil", electrificar la red de transporte y la economía y potenciar el transporte ferroviario, que vaya sustituyendo en determinadas conexiones al avión.

Concretamente, ha desgranado que sus medidas son una oportunidad para la gente porque propician un transporte público "más barato, ágil y sostenible", combinado con medidas como limitar el uso de vuelos en jet privado.