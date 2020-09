Errejón dice que Más País está dispuesto a encabezar una moción de censura contra Ayuso si no lo hace el PSOE

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido este martes que "lo natural" es que el PSOE de Madrid tomase la iniciativa para presentar una moción de censura contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero ha subrayado que si no lo hace, su partido estaría dispuesto a encabezarla.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha celebrado el paso que ha dado su grupo en Madrid para empezar a 'armar' una moción de censura contra Ayuso ante la "muy preocupante" situación en la que, a su juicio, se encuentra la Comunidad de Madrid, con el avance del Covid, la falta de rastreadores o las huelgas promovidas por sanitarios y profesores para defender su derecho a trabajar en condiciones dignas.

El Gobierno de Madrid, según Errejón, "no es un Gobierno, es una auténtica calamidad" y, en este contexto, se hace necesario apartar a Ayuso del Gobierno regional, afeando en este punto al PSOE de Madrid y a su líder, Ángel Gabilondo, que aún no hayan hecho "nada" al respecto pero garantizando que Más País hará todo lo que esté en su mano para que así sea.

"No hay que resignarse ante este desastre. La situación es preocupante y hay que hacer algo", ha enfatizado el diputado de Más País-Equo, quien espera que el resto de partidos "esté a la altura" y no permitan que se deje "solos" a los madrileños. "Damos un paso adelante y esperemos que el resto lo dé también, pero no haremos dejación de nuestras responsabilidades", ha concluido.