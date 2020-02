Errejón no aplaude al Rey pero admite que "tiene más razón que un santo" al pedir acuerdos

Publicado 03/02/2020 15:21:33 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha decidido no aplaudir el discurso del Rey durante la Sesión Solemne de Apertura de la XIV Legislatura por no haber hablado de las principales preocupaciones de los españoles, como la desigualdad, el cambio climático o las dificultades para llegar a fin de mes. No obstante, sí ha admitido que "tiene más razón que un santo" al señalar que "España no puede ser de unos contra otros" sino que "debe ser de todos y para todos".

"En la parte política estamos muy de acuerdo, aunque hemos echado en falta la parte social. Pero en la parte política hay que dejar de pensar que España la puede construir una mitad contra la otra mitad", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto de apertura de la legislatura.

LAS PREOCUPACIONES DE LOS ESPAÑOLES, "AUSENTES"

En este sentido, ha reconocido que "la parte política" del discurso "tenía sentido y hablaba de la necesidad de llegar a acuerdos", pero ha lamentado que el jefe del Estado no haya hecho mención a "una buena parte de las necesidades y las preocupaciones de los españoles de a pie".

En este sentido, ha insistido en que le ha faltado "la otra pata", la "social". "No puede haber hoy un discurso que hable de los retos de la legislatura sin abordar las cosas que preocupan a los españoles como el cambio climático, la violencia de género, el cómo llegar a fin de mes, el no poder pagar los alquileres o el tener unos servicios públicos claramente deteriorados", ha criticado.

"Más que hacer referencias al pasado a la Transición y a la cultura del acuerdo, hay que hacer referencias a la necesidad de reconstruir hoy, aquí y ahora, las condiciones presentes de vida de los españoles, de la posibilidad de desarrollar una vida digna, o de la igualdad de oportunidades", ha enfatizado.