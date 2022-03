Errejón pide al Gobierno desechar la "tentación" de mirar al PP y priorice a sus socios en el plan anticrisis

Advierte que la melodía de las medidas no le suena bien y que elevar el gasto militar no es una prioridad: "España no está en guerra"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha urgido al Ejecutivo de coalición a priorizar a sus socios parlamentarios en la confección del nuevo Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania, en lugar de mirar a un PP que le ha puesto la "zancadilla" cada vez que ha podido.

Además, ha advertido de que la "melodía" de las medidas que se han esbozado no le suena "demasiado bien", dado que debe atreverse a "meterle mano" al precio de la luz, y ha insistido en que aumentar el gasto militar no puede ser una prioridad, como sí tiene que serlo actuaciones para "aliviar" la situación económica de las familias.

En edclaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Errejón ha criticado las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al sostener que el "gasto militar es gasto en la paz". A su juicio, esa analogía es prácticamente expresar que el "gasto en gasolina es para apagar incendios".

También ha avisado al Ejecutivo, que hoy arranca la ronda de contactos con grupos para sondear apoyos a ese plan de respuesta a la crisis por la guerra de Ucrania, que está en "minoría" y le ha afeado que tenga la "tentación de mirar al PP, cuando debería dirigirse primero a sus socios que le han apoyado cada vez que lo ha necesitado durante la legislatura.

De esta forma, ha exhortado al Gobierno a tener "claro" las prioridades, dado que España "no está en guerra" y lo urgente es aliviar la factura del gas y la luz de los españoles.

En consecuencia, Errejón ha valorado que se puedan desplegar medidas coyunturales, como bajada de impuestos, pero acopañada de una política fiscal donde "debe apretarse el cinturón quien más tiene".

Sin embargo, ha asegurado que si el pacto de rentas anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a pedir un "esfuerzo por igual" a todos los españoles, Más País no estará en esa senda.