Errejón replica las críticas de Abascal a Díaz: "Lo que es un peligro para España es Vox"

Dice que Sumar es la garantía de que el PSOE no se "despista" a la hora de aplicar medidas en el Gobierno



MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha replicado a las críticas del candidato de Vox, Santiago Abascal, contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el verdadero peligro para el país es su formación, porque se opone a los derechos laborales conquistados y a las libertades LGTBI.

Así lo ha expresado durante un acto de la campaña electoral en Madrid, acompañado por la 'número tres' por esta circunscripción Tesh Sidi y la líder de Más Madrid, Mónica García, en referencia al mitin de ayer de Abascal, que tildó a la candidata de Sumar de "muy peligrosa".

"Se ha opuesto a todos los avances en modernización de nuestro país y por tanto es una fuerza política que tiene que irse junto con el PP durante bastantes años más, durante los próximos cuatro años como mínimo a la oposición", ha lanzado Errejón.

Para el también 'numero cuatro' de la lista de Sumar por Madrid, eso va a ser posible durante esta campaña electoral, donde van a dar la "vuelta a la tortilla" ante una derecha que, en las semanas previas a los comicios generales, se apresuró a "vender la piel del oso antes de cazarlo".

Bajo su criterio, esta campaña electoral se le va a hacer "muy larga" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dado que "cada vez que habla sube el pan" y con el transcurso de los días tiene muchas dificultades para explicar su propuesta, que es básicamente "destructiva" y "muy pobre".

"La coalición de las derechas, de Feijóo y de Abascal, es una coalición negativa, es una coalición que no ha explicado nunca qué quiere hacer con nuestro país, que no habla de lo que quiere hacer con la vivienda, que no habla de lo que quiere hacer con la sanidad y que no habla de lo que quiere hacer con la crisis climática", ha criticado.

SUMAR HA LOGRADO CAMBIAR LA "BALANZA MORAL" EN EL PROGRESISMO

Por otro lado, ha reivindicado que Sumar y Yolanda Díaz ha conseguido que la "balanza moral" de la campaña haya cambiado, dado que tras el 28M las bases progresistas se movían entre una mezcla de "resignación", "preocupación" y "abatimiento".

Y es que ha resaltado que prácticamente todas las encuestan dicen que "el margen" entre bloques se estrecha y que Sumar "avanza" a medida que pasan los días, sobre todo con su discurso basado en propuestas para mejorar la sanidad, intervenir el mercado del alquiler o propiciar que la gente tenga más tiempo para su vida.

En este sentido, ha subrayado que el voto de Sumar vale "doble" porque garantizará un gobierno de izquierdas y asegurará que el PSOE "no se despista" a la hora de aplicar unas políticas que han sido "exitosas" en materia como vivienda y energía.

"FEIJÓO DEBE DECIDIR SI ESTÁ CON TORQUEMADA O CON LOS DERECHOS"

Mientras, Mónica García ha reclamado a Feijóo a que responda a la propuesta de pacto contra la censura y a favor de la libertad artística que ayer Díaz remitió al resto de candidatos a la Presidencia del Gobierno.

"Feijóo debe decidir si está con Torquemada o con los derechos", ha desgranado para criticar que ahora que existe una "amenaza sobre la negra censura" en varias obras" teatrales y proyecciones audiovisuales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue "pionera" en aplicarla con una representación del dramaturgo Paco Becerra sobre Santa Teresa de Jesús que fue retirada de los Teatros del Canal.