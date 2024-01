Errejón reprocha al PSOE su forma de negociar con Junts y pide más transparencia y no llevar los acuerdos al "límite"

Rechaza que Bolaños comande las negociaciones con Podemos sobre el subsidio de paro e incide en que Díaz es además vicepresidenta



MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar y líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha reprochado al PSOE la metodología para llegar a acuerdos con Junts, al demandar más transparencia y responsabilidad para no llevar los acuerdos y las votaciones sobre las medidas del Ejecutivo al "límite".

También ha rechazado la posibilidad que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sea interlocutor principal del Gobierno con Podemos en la reforma del subsidio de desempleo, dado que las negociaciones de los ministerios de Sumar las dirigen sus titulares, máxime en el caso de Díaz que además tiene rango de vicepresidenta.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, ha afeado al PSOE la forma de conducir las negociaciones y acuerdos con la formación catalana, un día después de la reunión entre el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, y tras el acuerdo in extremis entre ambos partidos la semana pasada para la abstención de Junts en los primeros decretos del Gobierno.

"Al final todo lo acordado tiene que llegar al Congreso y todo se discute con lucitaquígrafos (...) Ahora bien, por el camino hay que cuidar también las formas. No se pueden estar negociando las cosas a última hora, no se puede estar llevando cada votación al límite y no se puede forzar así, digamos, los límites de la legislatura", ha lanzado Errejón.

El diputado de Sumar ha advertido de la necesidad de cambiar esta dinámica, en primer lugar porque la "imagen de las instituciones se puede deteriorar así" y, en segunda instancia, porque no son "partidarios de cuanto peor, mejor".

"Creemos que hay que tener más responsabilidad, que los acuerdos hay que llegar antes y hay que llegar con capacidad, digamos, de explicarlo. Y lo que digo no es solo nuestra posición teórica, es nuestra forma de proceder", ha apostillado para trasladar que Díaz, por ejemplo, ha detallado los pasos que va a seguir en la negociación para reducir la jornada laboral al informar de que el 25 de enero habrá mesa del diálogo sociaal y todo el mundo podrá conocer de forma clara las posturas de cada parte.

"LAS NEGOCIACIONES DE SUMAR LAS LLEVAN LOS MINISTROS DE SUMAR"

Respecto a si será Díaz o Bolaños quien comandarán las conversaciones con Podemos en el futuro, tras el voto en contra de los morados a convalidar la reforma del subsidio de desempleo, Errejón ha respondido que "las negociaciones que tienen que ver con los ministros de Sumar, las llevan los ministros de Sumar".

"En este caso, además, no solo es que tenga que ver con la ministra de Trabajo, es que tiene que ver con que entre sus funciones (como vicepresidenta segunda) está coordinar la acción del Gobierno", ha subrayado.

De esta forma, Errejón ha sentenciado que "está bien que todos los ministros tengan interés en que las normas del Gobierno salgan adelante" y que eso es "bueno", pero ha recordado que manera "clara" y "respetuosa" que en este caso la batuta la lleva "directamente la vicepresidenta".

Finalmente, el líder de Más País ha insistido en que "no es una buena noticia" que los morados impidieran convalidar los cambios en el subsidio de paro, que incluía mejoras a la hora de desplegar esta prestación.