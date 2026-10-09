España aportará 9,3 millones al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo este 2026

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, clausuran la jornada 'Paz Mundial desde la perspectiva del ámbito local', a 8 de octubre de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha firmado junto al administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, el nuevo Marco de Asociación Estratégica España-PNUD para el periodo 2026-2029, que contempla una aportación prevista de 9.330.000 euros a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para 2026.

El acuerdo representa el cuarto marco estratégico suscrito entre España y el organismo multilateral, consolidando al PNUD como un "socio de largo recorrido para la Cooperación Española", según ha informado el ministerio en un comunicado.

La aportación de la AECID para 2026 mantiene la "continuidad presupuestaria" respecto al ejercicio anterior e incorpora "dos nuevas líneas de trabajo plurianual". Entre ellas destacan los Marcos Nacionales de Financiación Integrados (INFF) --sumados al apoyo plurianual prestado a la asistencia electoral--, el impulso a la iniciativa Nexus Academy y diversas acciones vinculadas a la implementación del triple Nexo humanitario-desarrollo-paz.

FINANCIACIÓN MULTILATERAL "PREVISIBLE Y FLEXIBLE"

Con este esquema de apoyo, España refuerza su compromiso con una financiación multilateral "previsible y flexible", orientada a preservar la capacidad de actuación, la presencia universal y el cumplimiento del mandato del organismo de Naciones Unidas.

Durante el encuentro, Albares ha reivindicado la defensa de unas Naciones Unidas "fuertes, eficaces y capaces de responder a los desafíos del siglo XXI" y ha señalado que "el avance como humanidad solamente resulta posible a través de las alianzas estratégicas".

Finalmente, el titular de Exteriores ha recorrido las nuevas oficinas del PNUD en Madrid, instalaciones que acogen la reubicación de alrededor de 100 puestos de trabajo en la capital española.