España y Arabia Saudí elevan su relación a asociación estratégica ante la voluntad de "encarar juntos retos globales"

1086849.1.260.149.20260513172701 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, junto a su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este miércoles que España y Arabia Saudí han decidido elevar el nivel de la relación bilateral a asociación estratégica en línea con la voluntad de ambos gobiernos de estrechar lazos y trabajar juntos frente a los "retos globales".

Así lo ha trasladado en una declaración sin preguntas al término de su encuentro con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud, en la que ambos han puesto de relieve el buen momento de la relación bilateral y la sintonía en otras cuestiones, sobre todo en lo relativo a la situación en Oriente Próximo.

Los dos ministros han suscrito "un acuerdo por el cual elevamos nuestra relación a asociación estratégica y establecemos el Consejo de Asociación Estratégica" entre ambos reinos, que se reunirá de forma alterna en los dos países en los próximos meses para abordar asuntos políticos y de seguridad, comerciales y económicos, de defensa, de transporte, energéticos y culturales, ha explicado el jefe de la diplomacia.

Según Albares, la asociación estratégica con Arabia Saudí es "la culminación de la profunda y creciente relación bilateral basada en la cercanía y la amistad" entre ambos pueblos y "la voluntad política de ambos gobiernos de trabajar conjuntamente para encarar los retos globales".

Por su parte, el ministro saudí ha sostenido que se trata de "un paso más hacia consolidar la cooperación" entre los dos países, especialmente en lo relativo a la economía y la inversión y se ha felicitado de las "buenas relaciones bilaterales". "Vamos a seguir trabajando para seguir cooperando y coordinando", ha afirmado.

SITUACIÓN EN ORIENTE PRÓXIMO

Por otra parte, Albares ha puesto en valor el papel de Arabia Saudí "absolutamente central en todos los esfuerzos para avanzar en la estabilidad y en la prosperidad, no solamente en Oriente Medio y en el Golfo, sino también a nivel global".

También ha aprovechado para "reiterar públicamente la solidaridad" de los españoles y el Gobierno "con Arabia Saudí por los ataques injustificados e indiscriminados que ha sufrido desde Irán" y resaltar "la posición siempre prudente y responsable" del reino durante esta guerra, "que no ha escogido, abogando siempre por la desescalada y las soluciones diplomáticas".

Además, Albares ha vuelto a hacer un "llamamiento a la contención y al diálogo entre las partes", a reclamar el respeto del alto el fuego, tanto en Irán como en Gaza y Líbano, y a recalcar que la navegación por el estrecho de Ormuz debería ser "siempre libre, segura y sin ningún cobro de ningún tipo de canon".

El ministro saudí ha coincido con su homólogo español en la "importancia de la desescalada" y en que se permita la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, dada su relevancia para la seguridad energética en el mundo.