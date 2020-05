Espinosa de los Monteros ironiza con la "lucha contra el fascismo" del padre de Iglesias: "Formaba parte del sistema"

Acusa a Iglesias de estar "genéticamente codificado" para la protesta y de haber "contagiado" su actitud al resto de ministros

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha ironizado este jueves con la "lucha contra el fascismo" de Javier Iglesias Peláez, el padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a raíz de la polémica desatada en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja.

"En esta historia de lucha contra el fascismo, de aquellos que se dejaron la piel y arriesgaron la vida... se nos olvida que este gran luchador contra el franquismo era parte del sistema", ha señalado el dirigente de Vox en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, recordando así que el padre del vicepresidente fue inspector de Trabajo durante los años de la dictadura.

La polémica surgió después de que la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijese durante el Pleno que Iglesias "es el hijo de un terrorista", al relacionarle con el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que operó en los últimos años del franquismo y la Transición y no se disolvió hasta 1978.

Luisa Turrión, madre del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, salió en defensa del padre de su hijo, aludiendo a la "lengua bífida" de Álvarez de Toledo y tachándola de "marquesa de pacotilla". "Fue y es un hombre de bien y luchador contra cualquier forma de fascismo", aseguró Turrión.

INSTA A NO HACER "ALUSIÓN" A "COSAS" SOLO VISTAS EN 'CUÉNTAME"

"Todas estas historias tan dramáticas de lucha contra el fascismo me hacen bastante gracia", ha continuado el portavoz de Vox, que ha instado a todas las personas menores de 85 años a no hacer "alusión" a "cosas" que solo se han visto en "capítulos de 'Cuéntame'" donde, a su juicio, se dice "que había unos buenos muy buenos y unos malos muy malos".

En esta línea, Espinosa de los Monteros ha asegurado que aquellos que se "acuerdan del franquismo" tiene que ser "gente muy mayor". "Franco murió en el 75. Para tener una memoria realmente encarnizada de lo que fue aquello uno tenía que tener entre 30 y 35 años", ha sostenido.

A su juicio, hay gente que "desde hace 16 años", con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, "se dedica a buscar y arremeter contra media España". "Cuando se había superado todo eso, cuando el PSOE que ganó en el 82 había decidido mirar hacia delante*los hijos y nietos de aquellos vienen a dar lecciones de historia", ha lamentado.

IGLESIAS NO HA GESTIONADO NI UNA "COMUNIDAD DE VECINOS"

Así, Espinosa de los Monteros ha cargado contra Pablo Iglesias, al que ha acusado de estar "genéticamente codificado para estar en el modo protesta". "Para hacer escraches, quemar contenedores, impedir que la gente hable en universidades y asaltar capillas. Esa es su naturaleza", ha afirmado.

En este contexto, el dirigente de Vox ha criticado la labor de Iglesias en el Ejecutivo porque "una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo". "Como no sabe gobernar, gestionar las residencias de ancianos porque no ha administrado ni una comunidad de vecinos en su vida, como no ha tenido responsabilidad... pues sigue en modo oposición", ha aseverado.

Para el político de la formación dirigida por Santiago Abascal, esta actitud del vicepresidente segundo del Gobierno está "infectando" a sus compañeros del Consejo de Ministros. "Están deteriorando la democracia y la naturaleza del sistema y minusvalorando la función del Congreso", ha zanjado.