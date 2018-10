Estatuto.- Bernal (CHA) lamenta el "conformismo que se transmite a Madrid" desde los otros partidos

Actualizado 26/01/2007 14:52:47 CET

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, lamentó esta mañana "el conformismo que se transmite a Madrid" desde los restantes partidos políticos representados en la Comunidad, PSOE, PP, PAR e IU.

Horas antes de que los otros cuatro partidos se entrevisten, en el Congreso de los Diputados, con representantes de las direcciones nacionales de PP y PSOE para negociar la modificación de la reforma del Estatuto de Autonomía, Bernal indicó que "el que no llora, no mama" y denunció que con el texto de reforma del Estatuto "nos quedamos en el pelotón de los que no maman, ni lloran".

El presidente de la formación nacionalista, Bizén Fuster, comentó que "bienvenida sea" la reunión que se celebrará esta tarde "si es para mejorar el Estatuto", aunque los dirigentes de Chunta "somos escépticos" respecto al resultado, entre otros motivos porque la parte aragonesa "va sin ninguna baza para negociar".

Fuster y Bernal presentaron esta mañana el documento 'Nuestro Estatuto y los otros', destinado a explicar las diferencias entre la reforma estatutaria aragonesa y el resto de reformas, en aspectos como la economía, la política hidráulica, las lenguas propias y el número de competencias asumidas.

Bizén Fuster dijo que "si el objetivo de reunirse esta tarde en Madrid es que se quede todo como está, el fiasco ya lo tenemos garantizado porque el problema lo tenemos aquí, es de nuestro Estatuto y de lo que hemos enviado, que no resiste la comparación".

El presidente de los nacionalistas aragoneses afirmó que "el balance es absolutamente desolador y descorazonador", a lo que añadió que "puede que suponga avanzar cinco metros", pero en comparación con los restantes Estatutos, "estaremos retrocediendo 10".

Chesús Bernal señaló que "es rigurosamente falso" que la reforma del Estatuto aragonés vaya a situar a la Comunidad a la altura de las restantes, tras lo que consideró que, de hecho, "las diferencias se han acrecentado más que respecto al Estatuto de 1982", es decir, que la diferencia con otras Comunidades es cada vez mayor. Como ejemplo, señaló que en el actual proceso se están incluyendo mecanismos concretos y efectivos para obligar al Gobierno de España a invertir determinadas cantidades en algunas Comunidades, lo que no ocurrirá en el caso aragonés. Bernal reiteró que si no mejora el texto, el diputado nacional de CHA, José Antonio Labordeta, votará en contra de la aprobación del próximo Estatuto de Autonomía de Aragón.

"LOS OTROS" ESTATUTOS

El letrado del Grupo Parlamentario de Chunta y candidato a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza, José Luis Soro, explicó las diferencias entre los Estatutos cuyas reformas se han aprobado en los últimos meses, o están en trámite, y el proyecto aragonés.

En Economía, comentó que Cataluña recibirá inversiones en función del Producto Interior Bruto (PIB) de su economía; El Gobierno de España deberá utilizar el criterio de población para calcular la inversión en Andalucía, que tiene unos 10 millones de habitantes. Para el caso de Castilla-La Mancha se empleará una media del PIB, la población y la extensión territorial, mientras que la inversión estatal en Canarias no puede ser inferior al promedio español y, en Baleares, se valorará la inversión per capita en las Comunidades del régimen común de financiación autonómica. En el caso de Aragón, se vuelve a invocar la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral, siempre dentro del régimen común.

En cuanto a la política hidráulica, José Luis Soro comentó que el nuevo Estatuto valenciano reconoce el derecho a la 'redistribución de los sobrantes" de aguas excedentarias; el catalán establece que la Generalitat realizará un informe preceptivo --no vinculante-- ante cualquier trasvase. Andalucía asume las competencias exclusivas para gestionar la cuenca del Guadalquivir y el texto aragonés ordena a los poderes públicos autonómicos a "velar" contra cualquier trasvase, pero no da instrumentos que puedan vetar esta posibilidad, lo que sí ocurrirá en el caso castellanomanchego, en cuya reforma estatutaria se establece que en 2015 se anulará el actual trasvase Tajo-Segura.

En el caso de las lenguas propias, Soro indicó que todas las lenguas citan el nombre de los idiomas y dialectos a proteger, e incluso el futuro Estatuto de Castilla-León menciona el 'leonés' y el texto andaluz protege el habla de aquella comunidad, cuando en la reforma aragonesa no se mencionan ni el catalán ni el aragonés.