Esteban (PNV) cree que el Gobierno agotará la legislatura, pero no sabe si PSOE y Unidas Podemos "lo harán juntos"

Dice que la transferencia del IMV a Euskadi se debería materializar entre últimos de diciembre y primeros de enero

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez agotará la legislatura, aunque no está seguro de si PSOE y Unidas Podemos "lo harán juntos", porque considera que las tensiones entre ambas formaciones "irán creciendo" a medida que se acerquen las próximas elecciones generales.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que está siendo "una legislatura muy complicada", ya que hay "intereses muy diferentes y mucha tensión" en el Congreso, aunque considera que se agotará la legislatura.

"Ahora, no sé si los dos partidos lo harán juntos en el Gobierno. No estoy tan seguro. Puede que uno u otro dé el paso, porque las tensiones irán creciendo, sobre todo en cuanto a la imagen, porque se acercarán las elecciones y se irán alejando las posiciones para que cada uno marque su perfil. Por lo tanto, no será sencillo, pero pienso que se agotará la legislatura, con un gobierno monocolor o con los dos partidos", ha indicado.

Asimismo, el dirigente jeltzale ha señalado que ve al PP "bastante perdido", que en el Congreso "se ve que tienen problemas internos" y que "aún no han superado el cambio de liderazgo".

En cuanto a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 con el Gobierno, Esteban ha afirmado, que tras superar las enmiendas a la totalidad y presentar los partidos sus enmiendas parciales, "ahora toca ver qué actitud tiene el Gobierno", y ha recordado que, además de las enmiendas parciales, "hay otras cuestiones a debatir", como el TAV.

"Esta semana va a ser muy importante, porque desde hoy vamos a reunirnos en torno a las enmiendas parciales, y la próxima semana será la fase de las comisiones y allí veremos qué intenciones hay. Todas las enmiendas son importantes", ha asegurado.

En cuanto al TAV, ha considerado que lo sucedido la pasada semana "fue bastante sorprendente", en referencia a que, mientras el consejero de Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, se reunía en Vitoria con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y anunciaba que el TAV se quedará en una estación provisional en Basauri hasta que el soterramiento de la entrada a Bilbao esté ultimado, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, estaba en Madrid reuniéndose con Adif y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, sin conocer la visita de la ministra Euskadi ni lo que iba a anunciar.

"La reunión que mantuvo el alcalde estaba prevista desde hace casi dos meses. El consejero Arriola ya sabía que la reunión se iba a producir ese día, y, por lo tanto, se me hace bastante increible que haga otro acto en Euskadi el mismo día", ha lamentado.

En todo caso, el diputado jeltzale ha destacado que la reunión en Madrid entre Aburto y Pardo de Vera "fue bastante bien" y que se dieron "algunos avances". "No entiendo por qué pasó lo que pasó, pero, al mismo tiempo, debo decir que afortunadamente vamos avanzando", ha añadido.

IMV

Asimismo, Aitor Esteban ha afirmado que la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi se debería materializar entre "los últimos días de diciembre y las primeras semanas de enero".

"Las resistencias que había por parte de algunas personas se han superado y el acuerdo ha quedado más concretado y desarrollado. No hay vuelta atrás", ha asegurado.

Por otro lado, el portavoz parlamentario del PNV ha indicado que, "por lo que he visto en los medios", algunas de las cuestiones que los partidos del Goberno están tratando en el debate de la reforma laboral "son los que en 2018 acordamos entre algunos partidos", un momento en el que "había una mayoría para sacarlo adelante y no entiendo por qué no se ha hecho hasta ahora".

"A ver si entre PSOE y Unidas Podemos se aclaran sobre lo que qieren, cual va a ser la reforma, y lo presentan, aunque creo que es más ruido y decidir quién lo lidera, que el contenido", ha manifestado.

En cuanto a la reforma de las peniones, Esteban ha asegurado que, "más allá del Pacto de Tolode, no sabemos qué es lo que quiere hacer este hombre", en referencia al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

"Sabemos qué es lo que hay que aprobar este año, y diría que, si no es un acuerdo total, es casi total entre todos los partidos. Pero las partes más complicadas de la reforma son las que se deben plantear entre enero y junio, y no sabemos qué quiere proponer el Gobierno. Necesitamos todo el dibujo para dar una opinión y decir si van a tener nuestra conformidad o no", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que, si se quiere salvar el sistema de pensiones, "debemos tratar el incremento de las cotizaciones", aunque ha preguntado "cuales van a ser las medidas relacionadas", ya que, en su opinión, "hay que buscar un equilibrio, y hasta ahora el Gobierno no ha dicho qué es lo que quier exactamente, seguramente porque ni siquiera ellos lo saben".

CONSTITUCIONAL

Por último, el dirigente del PNV ha manifestado que están siguiendo "de muy lejos" la renovación de los órganos constitucionales que tenían su mandato caducado, como la composición del Tribunal Constitucional, del de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, y ha asegurado que ven "mal" lo que está haciendo el Gobierno y el PP.

En cuanto a la polémica surgida por en torno a Enrique Arnaldo, uno de los candidato del PP al Tribunal Constitucional, el dirigente jeltzale ha criticado que, "aunque dijeron que iban a hacer lo contrario, ha nombrado cada uno a los que quería, aunque había muchas objeciones por las cosas hechas por esa persona, por sus opiniones o pos su posición".

"Lo han decidido entre PP y PSOE, y ellos sabrán, nosotros no hemos participado en esto. Creo que el PSOE ha hecho un mal negocio con lo del Tribunal Constitucional", ha concluido.