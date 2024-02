Esteban (PNV) ve "complicado" un acuerdo entre PSOE y Junts en la Ley de Amnistía aunque "no imposible del todo"

Considera "evidente" que el 'procés' catalán "no tiene nada que ver con el terrorismo"



BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que ve "complicado" un acuerdo entre PSOE y Junts respecto a la Ley de Amnistía, aunque "no imposible del todo". Además, ha considerado "evidente" que el 'procés' catalán "no tiene nada que ver con el terrorismo".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha advertido que en los primeros meses de la legislatura en el Estado se ha ido un poco al "trantrán" y ha manifestado que la misma está muy vinculada a la ley de Amnistía, que no salió adelante en el Congreso.

En este sentido, ha indicado que no parece que haya "avances" después de que tanto PSOE como Junts "se dieran 15 días para hablar" y ha reconocido que la "salida es complicada". Tras apuntar que ambas partes se reafirmaron en sus posiciones, Esteban ha considerado que "ponerse tan firmes y luego buscar una solución airosa para ambos es complicado", aunque "tampoco puede decirse que es imposible del todo".

"El problema ha sido el desprestigio absoluto de la justicia y que el juez García-Castellón, en cuanto veía que en ponencia se cambiaba algo, hacía unas acusaciones diferentes, lo que ha generado una sensación de inseguridad", ha indicado.

A su juicio, lo que se ha intentado es "precisar todo hasta la última coma, lo que es jurídicamente casi imposible". "Este tema del terrorismo me parece tan insostenible... Viéndolo desde Euskadi es evidente que el 'procés' catalán no tiene nada que ver con el terrorismo y si lo hubiera habido lo lógico sería que la acusación apareciera hace cuatro años", ha sostenido.

De este modo, ha considerado que se trataría de una acusación que caería con el tiempo y se quedaría en nada, pero "en un primer momento puede suscitar inseguridad".

"LEGISLATURA COJA"

Respecto a un posible final de legislatura en el caso de que no salga adelante la ley de Amnistía, el representante nacionalista ha reconocido que no se "atrevería a negarlo rotundamente", ya que "la legislatura queda bastante coja".

"Esto es una prioridad para Junts y la actitud probablemente sería no dar paso a la mayoría de las iniciativas del Gobierno", ha afirmado, para añadir que la "piedra de toque" serían los Presupuestos.

Tras señalar que la aprobación de las Cuentas de 2024 podría retrasarse hasta mayo, ha incidido en que el Ejecutivo podría optar por continuar con las Cuentas de 2023, que eran "expansivas". "No sé qué camino es por el que va a optar el Partido Socialista. Probablemente, si ve posibilidades de que se pueda aprobar ahora el Presupuesto para este año, pues lo intentará", ha argumentado.

Asimismo, ha incidido en que tanto PP como Junts mantuvieron "contactos y conversaciones" en su momento de cara a una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo.

"El PP veía que nosotros habíamos sido firmes desde un primer momento diciéndole que con Vox no podíamos entrar a negociar y tenían que intentar abrir la puerta de Junts. Y Junts, tal y como está planteando ahora las cosas, también parece que la lógica nos dice que suscitaría el tema de la amnistía", ha añadido.

Por último, ha reiterado que no tiene previsto desvelar qué es lo que ofreció el PP a los jeltzales a cambio de sus votos. "No lo voy a contar a no ser que me obligue el PP. Lo dije en un momento determinado, en el intento de investidura de Feijóo porque algunas cosas que estaba diciendo no tenían ningún sentido, se contradecían con lo que había sido la actitud previa y porque dedicó a ataques sinsentido al PNV", ha criticado.