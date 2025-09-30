Ester Muñoz cree que UCO y Hacienda muestran que la actividad de Begoña Gómez es éticamente reprochable y no es un bulo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado hoy la actividad de Begoña Gómez como "ética y moralmente reprochable y reprobable" aunque no ha querido pronunciarse sobre si hay delito o no ya que serán los jueces quienes deban determinarlo. Considera que los informes de la UCO y Hacienda demuestran que lo investigado no era mentira ni un bulo.

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntada si consideraba que la esposa del presidente había hecho un uso indebido de los medios de Moncloa después de los informes de la UCO sobre los e-mail de la asesora de Moncloa, en los que se constata el trabajo que realizaba para los negocios de Gómez, y el informe de Hacienda sobre los contratos de Carlos Barrabés con la administración, en los que ella había hecho carta de recomendación.

Ester Muñoz no ha querido aventurarse sobre lo que determinarán los jueces en relación con la mujer del presidente del Gobierno y si la investigación acabará o no en un juicio oral o si se determirá si hay delito. Pero sí ha precisado que la actividad de Begoña Gómez es "ética y moralmente reprochable y reprobable".

"Yo creo que es evidente que no era mentira, que no eran bulos, que no había una investigación prospectiva", como han venido afirmando el Gobierno y el PSOE desde que el juez Peinado inició la investigación: "Ya no son los medios de comunicación los que lo dicen, no somos los partidos políticos, es la Intervención General del Estado, es Hacienda, es la Fiscalía, es la UCO, los que están determinando todas esas irregularidades en el entorno de una empresa que era socia de Begoña Gómez".

Por ello, para la portavoz del Grupo Popular es evidente que "políticamente, éticamente y moralmente ya es reprochable" y ha añadido que luego serán los jueces los que tengan que determinar si existe o no delito.