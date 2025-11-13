Ester Muñoz defiende que los 'barones' del PP "le dan mil vueltas" a Sánchez

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido que los presidentes autonómicos del PP "le dan mil vueltas" al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este se dedicara este miércoles durante su comparecencia en el Congreso a "reírse de todos los parlamentarios" y a "atacar" a los barones regionales 'populares'.

En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, que ha recogido Europa Press, ha criticado a Sánchez por permanecer "tres horas" ante la Cámara Baja sin dar "ninguna explicación" ni a las preguntas que le formuló el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ni tampoco las que hicieron el resto de socios parlamentarios del Ejecutivo.

En su opinión, el presidente eludió responder cómo pretende sacar adelante legislación sin los votos de Junts --que ha roto con el Gobierno-- y teniendo una "mayoría parlamentaria en contra", y se limitó a "atacar" a los presidentes de las comunidades autónomas del PP.

"Yo le deseo mucha suerte porque todos los presidentes del Partido Popular le dan mil vueltas a Pedro Sánchez", ha sostenido Muñoz, recordando que el también secretario general del PSOE ha "lanzado a sus ministros" como candidatos y las encuestas dicen que "allí donde les presenta, van a tener unos resultados pésimos".

La portavoz del PP en el Congreso cree que Sánchez atacó a los barones del PP porque "ha entendido que tiene que erigirse como el que confronte" con ellos, y porque quiere "evitar hablar" de cómo van a seguir con "la legislatura muerta" en la que tiene "una mayoría parlamentaria en contra".

Además, ha abundado en que "la gente" quiere saber por qué el gabinete de su Presidencia "había un correo de la Fiscalía que no tenían por qué tener", por qué desde Moncloa "se lanzaban e-mails a empresas para financiar" proyectos de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

"La gente (también) quiere que explique por qué su hermano decía que vivía en Portugal y vive en Moncloa. Como no puede contestar a nada de esto, se ha dedicado a atacar a las comunidades autónomas. Es evidente, ¿no?", ha zanjado Muñoz.