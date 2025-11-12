Sánchez acusa a Feijóo de tapar a Mazón, callar ante Ayuso y mentir en la crisis de los cribados en Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra la gestión de los barones autonómicos del PP y a la vez ha responsabilizado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por "tapar" a Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana tras la dana, "callar" ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso --a quien ha acusado de favorecer a su entorno familiar durante la pandemia-- y de mentir durante la crisis de los cribados de cáncer de mama que afecta al gobierno de Juanma Moreno en Andalucía.

También ha censurado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que ha convocado elecciones anticipadas en su comunidad y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por los devastadores incendios de este verano, durante su turno de réplica en la comparecencia de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Sánchez ha continuado en la misma línea de su primera intervención, en la que ha acusado a las comunidades del PP de aplicar recortes en servicios públicos, lo que a su juicio también es una forma de "corrupción" y ha puesto el foco en Feijóo.

¿ACASO MAZÓN LE LLAMÓ DESDE UNA CABINA?

En primer lugar ha reprochado al líder nacional del PP que dijera que Mazón le mantuvo informado "en tiempo real" la tarde de la dana, 29 de octubre de 2024.

"¿Cómo explica entonces que la primera llamada entre usted y el presidente de la Comunidad Valenciana se registrara a las 21.27 de la noche del 29 de octubre, cuando ya se habían producido la mayoría de las víctimas mortales? ¿Nos lo puede decir, señor Feijóo? ¿Le llamaron desde una cabina telefónica?", ha inquirido.

Para Sánchez, la explicación es que tanto Mazón como Feijóo "mintieron". "Empezaron a mentir el mismo día 30 y no dejaron de mentir durante el año que vino después", ha subrayado, echándole en cara que en enero de 2025 dijera que Mazón estaba haciendo un gran trabajo y "una semana después" afirmase que estaba "noqueado".

FEIJÓO, "CORRESPONSABLE DE LA TRAGEDIA"

"Usted miente siempre", ha lanzado Sánchez a Feijóo, pidiendo de nuevo que convoque elecciones autonómicas: "Deje hablar al pueblo valenciano y no pacte con negacionistas de Vox", ha apostillado. Por tanto, considera a Feijóo "corresponsable de la tragedia" y le ha acusado de "tapar" a Mazón por "intereses personales".

Sánchez ha vuelto a sacar la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía --"el mayor escándalo sanitario de nuestro país en décadas", según lo ha calificado-- y ha acusado a los populares de "negarlo todo, mentir y poner en cuestión a las víctimas diciendo que son socialistas".

Considera que el PP ha fallado no solo en la gestión de este asunto sino también en "humanidad y decencia" y en lugar de reconocer esa "negligencia" y pedir perdón se han dedicado a "mentir" e "infantilizar" a las víctimas al decir que no avisaron de los fallos para evitarles ansiedad. "Qué indignidad y qué vergüenza", ha lanzado.

CLAN AYUSO-QUIRÓN

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a cargar contra Ayuso acusándola de privatizar los servicios públicos y señalando que ha transferido 7.142 millones de euros a empresas del sector de la salud desde que es presidenta. Además, la ha acusado de beneficiar a su entorno familiar.

Sánchez ha asegurado que "su hermano, su exnovio, su padre y su madre" se han beneficiado en contratos y comisiones por valor de 5 millones de euros y parte de ese dinero ha ido destinado a pagar "el ático de lujo" en el que vive la propia dirigente 'popular'. "Eso sí que es economía circular y no lo que defienden los ecologistas", ha ironizado.

"El clan Ayuso-Quirón, se está forrando a costa de todos" mientras Feijóo se dedica a "callarse y mirar para otro lado", ha indicado a continuación poniendo en cuestión el liderazgo dentro de su partido.

"Señor Feijóo, yo voy a ser comprensivo sobre la situación en Madrid, no le voy a reprochar nada, porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico", ha lanzado en referencia al personaje de La Guerra de las Galaxias.

MAÑUECO Y GUARDIOLA

El jefe del Ejecutivo también ha reservado críticas para el presidente de Castilla y León por la crisis de los incendios del pasado verano en la que, asegura, ni Mañueco ni Feijóo "estuvieron a la altura". "Por no estar no estuvieron ni en el lugar de esos incendios", ha recriminado al tiempo que les ha acusado de recortar un 20% la inversión en protección forestal en esa comunidad.

Sobre este mismo asunto, dice que en Extremadura la presidenta del PP entregó a Vox la consejería de gestión forestal y dejó el 60% del presupuesto sin ejecutar.

Finalmente, Sánchez ha acusado a Guardiola de recortar 65 millones de euros en impuestos a las rentas más altas al tiempo que ha dejado a 7.100 estudiantes sin becas comedor o de transporte escolar y ha reducido plazas de profesores, dejando a esta comunidad como la cuarta que menos invierte en educación en todo el país.

CRUCE DE REPROCHES TRAS ACUSAR FEIJÓO A SÁNCHEZ DE CONTAR "MILONGAS"

En su réplica, el líder del PP ha asegurado que Sánchez no puede dar "lecciones de gestión" ni de "sanidad" como, a su juicio, ha hecho ante el Pleno del Congreso, máxime cuando el secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad "no distingue una endoscopia de una colonoscopia".

"Imagínese usted, uno de los gestores más experimentados de la política europea, al que se le paran los trenes, al que provoca el apagón y al que ni siquiera le funcionan las pulseras para preservar la integridad de las mujeres. Hombre, lecciones de gestión ninguna", ha enfatizado Feijóo.

Además, el líder del PP ha indicado que Cataluña es la comunidad con "mayor porcentaje de listas de espera por mil habitantes". "Mire, señor Sánchez, con todos los respetos, ha venido usted a contar aquí unas milongas", ha exclamado.

En su turno final, Sánchez ha recriminado a Feijóo que hable de "milongas". "Hablar de la calidad de los servicios públicos en nuestro país es hablar de milongas. Eso es lo que ha dicho. Pero yo lo que he puesto de relieve es un Gobierno que durante estos últimos siete años ha dado más de 300.000 millones de euros para financiar los servicios públicos en nuestro país y que los gobiernos del PP apoyados por Vox lo que están haciendo es desmantelar, recortar y privatizar", ha manifestado.