ETA.- El arquitecto de la T4 afirma que "tenía asumido" que se iba a producir un atentado

Actualizado 26/01/2007 17:35:58 CET

VILLANUEVA DE LA CAÑADA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto que diseñó la T4, Antonio Lamela, declaró hoy, en la Universidad Camilo José Cela tras recibir el nombramiento de doctor Honoris Causa, que "tenía asumido desde hace tiempo, que antes o después" la terminal iba a sufrir un atentado de ETA "porque es un edificio emblemático a nivel mundial".

En cuanto a la respuesta del edificio de estacionamiento y la terminal tras la deflagración Lamela señaló que "ha sido excelente" debido "al diseño y la singularidad y flexibilidad de la estructura". "Es una estructura no rígida, pensada para que se amoldara, Cuando la diseñamos tuvimos en cuenta el efecto de fuertes vientos y un seísmo de grado cinco", dijo.

"Asimismo, contemplamos la posibilidad de que pudiera haber algún incidente aéreo en las inmediaciones, pero no una catástrofe de esta magnitud", matizó el arquitecto, quien añadió que los terroristas "metieron una carga explosiva disparatada" y que "sabían lo que hacían". En este sentido, apuntó que "aunque los daños han sido cuantiosos, han sido menores de lo que podían haber sido".

"ESTRUCTURA FLEXIBLE"

Lamela indicó que el día del atentado tuvo conocimiento del mismo "cuando estaba escuchando la radio mientras se afeitaba". Indicó que a los 20 minutos de producirse le llamó un ingeniero especialista en estructuras que estaba en la T4 y que le relató que nada más producirse la explosión la cubierta del edificio se despegó entre 60 y 70 centímetros y que luego cayó en su sitio.

"Le dije que no era un milagro, porque la estructura estaba pensada para cualquier efecto de este tipo. Es una estructura flexible, amoldada a los acontecimientos. En el estacionamiento de coches, habíamos utilizado telas metálicas, por lo que la onda expansiva pudo salir, por eso el daño producido ha sido menor que si hubieran tenido materiales sólidos", puntualizó.

"Cuando planificamos la T4, no pensamos que pudiera ocurrir algo así, pero yo lo tenía asumido desde hace tiempo, sabía que antes o después iba a haber un atentado de ETA por que es un edificio muy singular, emblemático y por lo tanto atentar en esa terminal iba a tener una repercusión mundial", continuó Lamela.

Además, el arquitecto reconoció que el día que recibió la noticia, un sábado por la mañana cuando me afeitaba, le "sorprendió, pero no tanto". "Luego ya me fui tranquilizando por que los mayores daños tuvieron lugar en estacionamiento y allí los daños iban a ser menores", apuntó.

"LA RECONSTRUCCIÓN SUPONDRÁ UN AÑO"

Sobre las tareas de reconstrucción indicó que ya se han iniciado y que tendrán un plazo de ejecución de un año. El presupuesto aproximado será de 35 millones de euros. La infraestructura será la misma, por lo que aseguró que "va a quedar igual, incluso mejor porque ya tenemos la experiencia de la primera fase".

"AENA ha tomado la decisión acertada al empezar las labores de reconstrucción utilizando las mismas empresas constructoras y el mismo equipo humano, por lo tanto ahora todo es muy sencillo porque es repetir lo ya hecho con la experiencia de lo ya sabido", añadió.

'DOCTOR HONORIS CAUSA'

La decisión de conceder el Doctorado Honoris Causa al arquitecto, que fue tomada por la Junta de Gobierno de la UCJC, se anunció durante la primera reunión del Consejo Académico de los estudios de Arquitectura de la UCJC que se constituyó el pasado mes de octubre.

Este Consejo, presidido por Antonio Lamela, y formado por diez personalidades de reconocido prestigio del mundo de la arquitectura y el urbanismo, se reunirá de forma periódica a lo largo del curso para seguir los trabajos de las diferentes comisiones que se constituyan en su seno.