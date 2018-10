ETA- Blanco invita a Otegi a "condenar la violencia" y a exigir a la banda que "la abandone" porque hacen falta "hechos"

Actualizado 28/02/2007 13:30:19 CET

Dice que "no se está hablando con ETA", que los navarros serán lo que "sólo ellos decidan ser" y advierte contra la "confrontación" de Sanz

El secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, invitó hoy al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi a que "dé el paso de condenar la violencia" y de "exigir" a la banda terrorista que la abandone. En la línea de las recientes valoraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo que las últimas declaraciones de Otegi son "diferentes", pero enfatizó que "lo que sobran son las palabras y lo que son necesarios son los hechos".

En los Desayunos Informativos de Europa Press, el 'número dos' socialista subrayó, respecto a la presentación de Batasuna a las municipales, que le gustaría que "ese sector cumpliera con la Ley". "Sería un gran paso adelante" y una "victoria de la democracia", agregó.

Por ello, remarcó a los sectores "vinculados a la izquierda 'abertzale' que "superen las palabras" porque lo que se necesitan "son hechos concluyentes", esto es, "condenar la violencia y exigir a ETA que abandonen las armas".

"Mientras no lo hagan, nada de lo que diga la izquierda abertzale será creíble", añadió Blanco, que aseguró que la participación "en la democracia" sería "una gran noticia para nuestro país" y un "gran paso".

El dirigente socialista fue preguntado sobre si el Ejecutivo movilizaría a la Fiscalía General del Estado para impedir la presentación de Batasuna. Blanco manifestó que en el cumplimiento de la Ley, el Gobierno siempre "actuaría y tomaría" las decisiones que le correspondiera tomar siempre con la legislación y en base a informes que determinaran que las iniciativas no se ajustan a derecho.

NO DIÁLOGO CON ETA.

En cualquier caso, dejó claro que la aplicación o no de la Ley no es una "cuestión técnica" porque a este respecto ya ha habido jurisprudencia y candidaturas anuladas. "Se trata de cumplir la Ley o no y quienes la cumplan pueden formar parte de la democracia y quienes no, no podrán participar de las listas electorales", afirmó Blanco, que resaltó que esa es y ha sido la posición del PSOE y del Gobierno "en todo momento".

Alegó que el PSOE sigue siendo coherente con lo "firmado" en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, esto es, que "sólo dentro de la Ley y cumpliendo la gente puede participar".

Blanco también declaró que "no se está hablando con ETA" y que el atentado del pasado 30 de diciembre en Barajas rompió "cualquier posibilidad" de diálogo con la banda terrorista. Añadió, además, que ahora ha "decidido" no saber "nada" sobre estos asuntos.

"DEMONIZACIÓN DEL NACIONALISMO".

El secretario de Organización socialista también indicó que Navarra "peligra con la actual política de confrontación" de su presidente, Miguel Sanz, de UPN. Además, destacó que el Partido Socialista "siempre será respetuoso con lo que está previsto en la Constitución y los navarros siempre serán lo que ellos mismos decidan ser y sólo ellos".

Recordó que él ya advirtió, cuando el concejal Froilán Elespe fue asesinado, de que "la campaña de demonización del nacionalismo conducía a más nacionalismo".

Así, avisó de que la "demonización del nacionalismo, las trincheras y la confrontación" tienen "el efecto contrario". Remarcó que Sanz está "cometiendo un grave error" y auguró que cuando se vea el resultado electoral de fuerzas como Nafarroa Bai el próximo 27 de mayo, el PP y el presidente navarro "se tendrán que preguntar por qué pasó lo que va a pasar".

Con esta tesis, remachó que "lo mejor" que le puede pasar a Navarra es "tener un gobierno socialista para evitar la confrontación que está llevando a la sociedad navarra a una división sin precedentes".